Bartoš sbíral inspiraci pro sociální bydlení i v Paříži. Dovolit si ho tam můžou bez problémů i učitelé

Pařížská čtvrť Batignolles je v mnohých ohledech výkladní skříní francouzského hlavního města. Vznikla u jedné z nejstarších železničních tratí ve Francii a nabízí ekologické i cenově dostupné ubytovaní. Čtvrť na severozápadě Paříže navštívil český vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátské strany, který se v Paříži zúčastnil summitu o dostupném bydlení a sbíral inspiraci pro projekty v Česku. Od stálého zpravodaje Praha/Paříž 16:44 21. června 2023

„V souvislosti se summitem jsme zmiňovali projekt, který se chystá v (pražských, pozn. red) Bubnech. Jsou ale i jiná města než Praha. Některé rekonstrukce zejména brownfieldů nebo původních objektů infrastrukturních nebo, když se podíváme do Ostravy, pece nebo doly, jsou povedené,“ říká Ivan Bartoš.

Francouzský zákon počítá s tím, že ve větších obcích a městech musí být do dvou let čtvrtina nabízeného ubytovaní vyčleněná na sociální bydlení. Platí to i pro čtvrť Batignolles, kde jsou dva domovy pro seniory i ubytování pro studenty, mladé výzkumníky i další pracovníky.

„Je to i ten pojem toho sociálního (bydlení, pozn. red.). To opravdu není něco pro lidi, kteří to v životě nedali, ale je to nastavené i na příjmy Pařížanů, kteří pracují ve státní správě, pro učitele. To je ‚affordable housing‘ dostupné bydlení,“ přibližuje Bartoš.

Podle něj česká vláda plánuje investice do dostupného bydlení a zároveň chce do jeho financování zapojit i soukromý sektor.

„Takže se bavíme o přibližně čtrnácti miliardách do roku 2025. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo vázat komerční kapitál, třeba bank, se kterými se o tom bavíme, nebo pojišťoven, které by si mohly v nájemním bydlení ukládat rezervu, kterou ze zákona musí mít,“ říká.

Dostupné bydlení v Paříži

Dominantou pařížské čtvrti Batignolles je park Martina Luthera Kinga. „Tahle čtvrť je multifunkční. Bydlí tu rodiny, jsou tu školy, jesle, obchody, restaurace. Je dobře, že je to tak rozmanité,“ říká Pařížan Nasser. Před sebou veze kočárek s malým synem Adelem. Doprovází je přitom maminka a partnerka Marie-Louise.

„Bydleli jsme na předměstí Paříže. Potom se nám narodil syn a chtěli jsme být víc v centru, abychom měli všechno blíž. Upřednostnili jsme tuhle čtvrť v 17. pařížském obvodu, protože je ohleduplná k rodinám. Všechno je blízko. Vyhovuje nám to tu, proto jsme se sem přestěhovali,“ dodává.

Oblast Batignolles je první pařížskou bezuhlíkovou čtvrtí. První domy byly postavené zhruba před deseti lety. Na jejich střechách jsou solární panely a tam, kde nejsou soláry, je zeleň. Domy jsou zároveň napojené na hluboký geotermální vrt.

„Pod parkem je vrt o hloubce 600 metrů, který vede až k Albienu, což je zdroj podzemní vody, který má teplotu 28 stupňů. Energie napájí dva systémy – jednak systém užitkové vody a pak také vytápění. Tento zdroj pokryje zhruba 85 procent energetických požadavků celé čtvrti,“ upřesňuje architektka Catherine Haas Adlerová.

Čtvrť Batignolles je i velmi dobře dostupná – vede tam několik linek metra, příměstský vlak, autobusy i tramvaj. Ve stejné čtvrti je i budova pařížského tribunálu navržená italským architektem Renzem Pianem, která patří se 160 metry k nejvyšším stavbám francouzského hlavního města.

