Česko se má snažit dohánět Německo. Ne se utěšovat, že je lepší než Slovensko, uvedl sociolog Vašečka

Loňské parlamentní volby na Slovensku přinesly dlouho očekávanou změnu. Pokud by se ale konaly nyní, dopadly by úplně jinak, protože nová slovenská vláda nesplnila očekávání. „Celý étos změny, že lidé už nechtějí žít v zemi, kterou ovládají oligarchové, vyprchal. Velkou vinu na tom nese expremiér Igor Matovič,“ míní sociolog Michal Vašečka, programový ředitel Bratislava Policy Institute. Bratislava 0:10 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se na Hradě setkala s Milošem Zemanem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Politická situace a dynamika je prý dnes v Česku a na Slovensku úplně jiná. „Mnozí čeští voliči Slovákům závidí prezidentku a odhodlání jedné části politických elit, které jsou dynamičtější než ty české. Ale slovenský volič je zvyklý na to, že země v mnoha ohledech přestává fungovat a lidé nevědí, co s tím. To v Česku nemáte,“ srovnává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Já Česko vidím jako zemi, která nenaplňuje svůj potenciál a měla by se zaměřit na dohánění Německa. Ne se utvrzovat v tom, že je na tom stále lépe než Slovensko nebo Polsko,“ upozorňuje.

Reformní síly na Slovensku podle Vašečky vyhořely a nahradili je populisté, kteří mají jediné téma: boj proti korupci. „Po volbách se ukázalo, že heslo OĽANO ‚Stačí nekrást‘, se kterým přišel Igor Matovič, prostě nestačí. Musíte být i elementárně kompetentní, mít lidi a vizi. A to oni neměli.“

„Český volič nemá poptávku na nějakou zoufalou změnu, má rozmanitější výběr. Ten slovenský tento luxus nemá,“ dodává. Není prý ani vyloučeno, že by se zpět k moci mohla vrátit strana SMER bývalého premiéra Roberta Fica.

Zbytečná úmrtí

Slováci jsou podle Vašečky všeobecně nespokojeni s tím, jakým stylem Igor Matovič vedl vládu a jak řešil pandemii, současně se ale projevuje nedůvěra rurálních vrstev vůči intelektuálům a expertům.

„Odmítají Matoviče, vládu jako takovou, ale též epidemiology a lékaře. Vědci z iniciativy Veda pomáhá dostávají nenávistné zprávy, na nich si lidé často vybíjejí zlost,“ popisuje s tím, že podobné tendence se objevují i v Česku.

Počty obětí covidu-19 jsou v obou zemích vysoké. Český volič to ale podle Vašečky může klást za vinu vládě, Slováci už jsou zvyklí na to, že zdravotnictví nefunguje ideálně:

„V kampani 2020 se používal příklad, který bohužel platí: na Slovensku se v porovnání s Českem každý rok nepodaří zabránit pěti tisícům úmrtí, které jsou odvratitelné. Kdyby bylo Československo, nebo bychom žili v Česku, tak by pět tisíc lidí ročně nemuselo zemřít. To na Slovensku velmi rezonuje,“ uvádí Vašečka.

„I v těžkých časech přeci jen dokázaly české instituce udržet demokracii a vymahatelnost práva na vyšší úrovni, než byla jinde.“ Michal Vašečka

Podotýká, že Česká republika nikdy neměla demokratické instituce ohrožené tak, jako je tomu na Slovensku, popřípadě v Maďarsku, kde je prý proces jejich rozvratu už dokončený.

„I v těžkých časech, kdy se v Česku děly velice nestandardní věci – dokonce i z našeho slovenského pohledu –, přeci jen ty instituce dokázaly udržet demokracii a vymahatelnost práva na vyšší úrovni, než byla v jiných částech Evropy,“ soudí.