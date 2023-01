Odsouzená ruská aktivistka Sapegaová nedostala od Lukašenka milost, oznámil její obhájce. Důvody nezná

Ruská opoziční aktivistka Sofija Sapegaová, odsouzená loni v Bělorusku na šest let vězení, nedostala milost, o kterou loni v létě požádala běloruského autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Novinářům to řekl advokát Sapegaové. Rusky se běloruské úřady zmocnily předloni v květnu spolu s jejím přítelem, běloruským opozičním novinářem Ramanem Pratasevičem poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun letící z Atén do Vilniusu. Minsk/Moskva 23:54 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzená se proti rozsudku neodvolala. V žádosti o milost Sapegaová mimo jiné uvedla, že se dříve přiznala a splnila všechny podmínky předběžné dohody s vyšetřovateli | Foto: Zheltye Slivy | Zdroj: Reuters

„Důvody odmítnutí milosti nikdo nevysvětlil,“ řekl nezávislému serveru Zerkalo obhájce Sapegaové Anton Hašynski. „Požádám, aby ji odeslali do Ruska k odpykání trestu. Tam bude více možností: podmínečné propuštění, anebo omilostnění prezidentem,“ dodal.

Žádost Sapegaové o omilostnění ještě na podzim podpořilo vedení věznice v Homelu, kam ji převezli z vazební věznice po vynesení rozsudku.

Nucené přistání letadla v Bělorusku mohlo být státem podporovaným únosem, tvrdí šéf Ryanairu Číst článek

Běloruský soud shledal loni v květnu Rusku vinnou z jednání, které podle něj „směřovalo k podněcování společenské nenávisti a sváru" a také z „nezákonného shromažďování a šíření osobních údajů“.

Kromě šesti let za mřížemi jí stanovil povinnost zaplatit „odškodné obětem“, které podle BBC činilo v přepočtu více než 1,2 milionu korun.

Odsouzená se proti rozsudku neodvolala. V žádosti o milost Sapegaová mimo jiné uvedla, že se dříve přiznala a splnila všechny podmínky předběžné dohody s vyšetřovateli. Lukašenkovi také napsala, že ji ke zločinu přivedlo „mládí a hloupost“ v kombinaci s nestabilním psychickým a fyzickým stavem.

Tvrdila, že propadla „vlivu destruktivně naladěné skupiny lidí“ a za mřížemi si plně uvědomila protiprávnost svých činů, kterých lituje. Uvedla také, že vyplatila odškodnění běloruským policistům, hodnostářům a soudcům.

‚Ať dělají, co chtějí‘

Lukašenko se dříve vyjádřil, že je mu Rusky líto, ale je připraven ji pouze předat do Ruska, aby si odpykala trest tam. „Anebo, ať si tam udělají, co chtějí,“ řekl běloruský vůdce loni novinářům. Podle ruské diplomacie může být Sapegaová předána k výkonu trestu do Ruska, ale musí o to požádat.

Pratasevič stál v čele populárního zpravodajského kanálu Nexta, který podrobně informoval o rozsáhlých povolebních protestech proti režimu autoritářského prezidenta Lukašenka v roce 2020.

Běloruský soud poslal do vězení partnerku opozičního novináře Prataseviče, uvádí agentury. Dostala šest let Číst článek

Pratasevič zatím souzen nebyl a stav vyšetřování proti němu je v tuto chvíli nejasný. Loni v květnu oznámil, že se před časem rozešel se svou ruskou přítelkyní a je šťastně ženatý, jméno manželky neuvedl.

Krátce po zadržení Sapegaové běloruská státní televize zveřejnila videozáznam, na němž se žena přiznává, že pracovala pro web zveřejňující údaje o policistech zasahujících proti demonstrantům.

Mnozí ovšem důvěryhodnost jejího přiznání zpochybnili a upozornili, že záznam působí jako odříkávání předem naučeného textu.

Bělorusko zveřejnilo i videa s Pratasevičem, kde se novinář doznává k organizování nepokojů. Také jeho přiznání řada lidí zpochybňuje jako vynucená pod nátlakem.