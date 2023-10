„Zdar!“ Sokolský pozdrav znají děti i v tělocvičně ve Washingtonu

8. říjen je památný den Sokolstva. V roce 1941 nechal říšský protektor Reinhard Heydrich organizaci Sokol rozpustit. Jeho organizační struktura totiž velmi dobře sloužila protinacistickému odboji. Ani tento krok, ani druhé zastavení činnosti Československého Sokola komunisty v roce 1952 ale neznamenalo zánik organizace. Washington 13:26 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sokol na okraji Washingtonu má zhruba 110 členů | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Dnes funguje Sokol nejen v Česku, ale i v cizině. Každý pátek večer se třeba scházejí děti ke cvičení a sportovním hrám na okraji amerického Washingtonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jedné z tělocvičen ve Washingtonu funguje i český Sokol

Miro Honzák předcvičuje dětem ve washingtonském Sokole a pomalu se chystají na gymnastické cvičení, například na skok přes bednu.

„Zamlada jsem do Sokola chodila a vždycky to byla zábava, tak jsem to chtěla představit synovi, který v Čechách nevyrůstá a o Sokolu nic neví,“ říká Eva Šafránková a doufá, že se její syn o Sokolu něco dozví.

Naopak, její manžel pan Jonas měl o cvičení v Sokolovně jinou představu. „Myslel jsem si, že kromě setkání dětí tu bude i komunitní posezení dospělých u piva, na které jsem zvyklý z Česka,“ vyjadřuje překvapení.

OBRAZEM: Sokolská stráž uchovává tradici spojenou s historií kroje. Cvičení podstupuje s vojáky z Hradu Číst článek

Zároveň je rád, že se synem přišli. S ženou se poznali, když pracoval v Praze a je pro ně důležité, aby si jejich syn nesl národní dědictví, kdekoliv po světě bude žít. Hlavně ve Spojených státech, aby si mohl popovídat s babičkou, která za ním v létě jezdí. V Sokole si také možná najde nové kamarády.

„Máme 60 zaregistrovaných členů a pak tu jsou lidé, kteří nejsou registrovaní, ale i tak chodí pravidelně. Těch je zhruba 50, takže máme okolo 110 členů celkem,“ vypočítává starosta Sokola Miloš Toth.

Kromě pravidelných cvičení Sokol ve Washingtonu pořádá i Běh republiky, na který chodí okolo 40 běžců podle.

Hodina tělocviku končí přetahovanou a závěrečným nástupem, kde se děti rozloučí tradičním sokolským „Zdar!“

Poslechněte si celou reportáž, audio najdete nahoře ve článku.