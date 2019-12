Solární park na jihu Egypta patří k největším na světě, výkonem se blíží Temelínu

V Egyptě vzniká jedna z největších slunečních elektráren na světě. Solární park nedaleko jihoegyptského Asuánu už přispívá do sítě jedním a půl gigawattu elektrické energie. Soukromí investoři budují další části projektu. Arabské země mají pro získávání solární energie jedinečný potenciál. Asuán je jedním z nejslunečnějších míst světa, doba slunečního svitu se tam blíží možnému maximu. Asuán (Egypt) 16:37 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci solárního parku Benban v Egyptě. | Foto: Amr Abdallash Dalsh | Zdroj: Reuters

Solární park Benban u Asuánu se blíží svým výkonem oběma blokům jaderné elektrárny Temelín. Benban patří k největším solárním parkům světa a stále se rozšiřuje. Leží deset kilometrů od řeky Nil a města Kóm Ombo, které je známé svým staroegyptským chrámem.

Do patnácti let má egyptskou spotřebu pokrýt skoro z poloviny čistá energie. Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje by mohly být cíle ještě ambicióznější. Provozní náklady solárního parku Benban jsou minimální, panely se ale musí pravidelně čistit od pouštního písku. Velký rozsah projektu výrazně snížil ceny egyptské sluneční energie.

Na poušti nepřekáží

Když se člověk podívá na satelitní mapu, tak je velmi dobře vidět, jakou plochu park na poušti zabírá. Už teď je na ploše 6x10 kilometrů čtverečních. Na mapě je také jasné, jaká je další výhoda arabských zemí pro výstavbu takovýchto parků - a to, že je to park uprostřed pouště, kde nikomu není líto desítek kilometrů čtverečních zabraných solárními panely.

Solární energie je pro budoucnost Egypta a jiných arabských zemí důležitá. Zatím ale nemá takové možnosti, aby byla hlavním zdrojem energie. Příjem solární energie má stále svá omezení, její ukládání není ještě zcela vyřešené. Spotřeba energie mezi dnem a nocí je úplně jiná než v našich zeměpisných šířkách. V jižnějších státech se přes den používají klimatizace, které jsou energeticky velmi náročné. A právě solární energie může denní spotřebu velice dobře pokrýt.

Egypt se snaží, aby co nejvíce vyrobené elektrické energie pocházelo z čistých zdrojů. Před dvaceti lety byla jedním z hlavních producentů energie vodní elektrárna u Asuánské přehrady. Když její produkce přestala stačit, postavili v Egyptě tepelné elektrárny. Ty jsou nyní hlavním zdrojem pro stomilionovou zemi.

Čisté zdroje v Egyptě reprezentují nejenom velké solární elektrárny, ale také obrovské větrné parky podél pobřeží Rudého moře, kde je neustálý přísun větru. A také se chystá stavba první egyptské jaderné elektrárny.