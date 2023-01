Soledar představuje vstupní bránu do Luhanské a Doněcké oblasti. Má obrovskou symboliku, říká expert

Boje o Soledar dále pokračují, zprávy o tom, co se tam děje, se ale rozcházejí. Ukrajinský generální štáb vyvrací, že by Rusové městečko kompletně ovládli, zakladatel ruské soukromé skupiny Wagnerovců Jevgenij Prigožin ale tvrdí opak. Jaký význam oblast Soledaru v konfliktu má a proč se informace válčících stran tolik liší přiblížil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Praha 20:23 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krvavé boje u Soledaru jsou podle Petráše vyústěním frustrace a stresu vojáků z dlouhého konfliktu. | Zdroj: Reuters

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu uvedl, že je v oblasti Soledaru z pohledu Ruska „pozitivní dynamika a postup“. Okupační správa v Doněcké oblasti tvrdí, že západní část města je momentálně plně pod kontrolou ruských sil. Kyjev to popírá. Co se tedy v oblasti děje, jde to vůbec aktuálně říct?

V první řadě je třeba si uvědomit, že situace na bojišti nebude pro veřejná média jasná nikdy. To, jaký je početní stav techniky, jaké jsou ztráty na technice, jaké jsou ztráty na živé síle, to představuje jeden z hlavních atributů pro velitele, kteří z této situace vycházejí a podle toho také operaci provádějí.

Boje o Bachmut a Soledar jsou nejkrvavější od začátku války, řekl šéf kanceláře Zelenského Číst článek

Takovéto informace jsou tedy samozřejmě ve vysokém stupni utajení. Proto musíme počítat s tím, že nám tyto informace v reálném čase nebudou známy, pro média a veřejnost nebudou objektivní nikdy.

Probíhá tady nějaká informační válka mezi oběma stranami a samozřejmě jedna i druhá strana se snaží informacemi narušit bojeschopnost, odhodlání jedné i druhé strany a v tomto kontextu je potřebné dostupné informace vnímat. Je potřeba si uvědomit, že Bachmut představuje vstupní bránu do Luhanské a především Doněcké oblasti.

Je dobytí Soledaru zásadní pro získání samotného Bachmutu?

Určitě ano. Když se ale budeme bavit o celé té oblasti, Bachmut i Soledar sice představují důležitou oblast, ale ne ve smyslu strategickém. Oblast má minimální strategický význam, má ale vysokou symboliku. Pokud by se ruské armádě podařilo znovu získat kontrolu nad tímto územím, symbolika v rámci celého konfliktu bude opravdu veliká.

Jediné, co zde tedy Rusové chtějí získat, je obraz úspěšnosti celé „speciální operace“?

Ano. To, že Rusové získají toto území, nebude mít zásadní vliv na vývoj celého konfliktu, na to, že by se konflikt přiklonil na jednu nebo na druhou stranu, to v žádném případě ne.

Zdeněk Petráš Plukovník generálního štábu v záloze, dříve působil ve strukturách NATO a Evropské unie. V současnosti je akademickým pracovníkem Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany.

Podle úterních informací zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína Rusové v Soledaru změnili taktiku, útočí spíše v menších skupinách. Do jaké míry to stále platí?

Dá se domnívat, že tomu tak skutečně je, ruská taktika je opravdu v současné době založená na vytváření malých operačních skupin, které operují víceméně izolovaně. Je tu samozřejmě snaha, aby činnost těchto skupin byla koordinovaná z vyšších stupňů velení a směřovala uceleně k dosažení určitého operačního cíle. Na druhé straně tady máme plno jednotek, které jsou tvořeny Wagnerovci, dobrovolnými žoldnéři rekrutovanými z řad odsouzených vězňů.

Odhadovat stav jednotek by bylo věštění

Dá se říct, jaký je podíl Wagnerovců na celkovém počtu ruských bojovníků v Soledaru?

Konkrétní podíl bych se v žádném případě neodvážil říct. Početní stav jednotek, jejich rozmístění a celkový stav je předmětem toho, co se obě strany snaží zakrýt. V jakém stavu se síly nachází, jaké mají schopnosti, jakou májí techniku a jaké mají ztráty, nemá být známo, a to z jednoho jediného důvodu – pokud by to známo bylo, druhá strana bude ve výhodě. Bude vědět, jak má na případné aktivity protivníka reagovat. Procentuální odhad těch či oněch jednotek by tak bylo pouhé hodně velké věštění ze stříbrné koule.

Podle poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Zelenského Podoljaka jsou boje o Soledar (společně s boji o Mariupol) nejkrvavější od začátku války. Čím je to dáno?

Konflikt už tu máme pomalu jeden rok, takže se objevuje určitá frustrace na straně Rusů i Ukrajinců. V obou případech jsou jednotky na bojišti hodně dlouhou dobu bez možnosti vystřídání, bez možnosti odpočinku, a je v uvozovkách naprosto logické, že ta frustrace dochází do takových excesů, kdy se děje to, o čem jsou informována světová média a co ukrajinská strana v současné době prezentuje.

Nejtěžší boje na frontě. Rusové v Soledaru změnili taktiku, učí se od Ukrajinců, říká zpravodaj Číst článek

Je to bohužel něco, co s sebou přináší válka, co s sebou přináší intenzivní boje a skutečnost, že voják je na bojišti dlouhou dobu a je svědkem ukrutností, které se kolem něj dějí. V podstatě je to logické vyústění dlouhodobých intenzivních bojových aktivit.

Znamená to, že nejde o Soledar, ale podobné zprávy budeme slýchat stále častěji s každým dalším dnem konfliktu?

Bohužel ano. Jedna věc je, že Rusko se v současné době snaží použít jakékoliv prostředky pro to, aby dosáhlo svého cíle, a nelze se domnívat, že by tyto prostředky byly v souladu s mezinárodním válečným právem a s mezinárodní legislativou. On už Putin i několikrát deklaroval, že chce dosáhnout určitého cíle. Pokud toho cíle dosáhne, bude vítěz, a jak se říká, vítěze nikdo nesoudí.

Druhá věc je, že věci, které se dějí, se jednoznačně odvíjí od toho, že pobyt jednotek na bojišti už je dlouhý a tato frustrace, psychický stres a všechno, co se kolem toho děje vyústí v excese. Takové zprávy se budeme dozvídat i z jiných míst bojů než jen ze současného Soledaru a Bachmutu.

Malé územní zisky

Ukrajinský štáb tvrdí, že armáda ve čtvrtek zlikvidovala přes 100 ruských útočníků na jednou a že ke zničení nepřítele použila dělostřelectvo a taktický raketový systém Točka-U. Jak důvěryhodná je to zpráva?

Já bych to opět bral trochu s rezervou, protože ukrajinská strana nebude odkrývat své možnosti, pokud by to mělo narušit její dlouhodobější cíl, ke kterému Ukrajina spěje v této oblasti. Je to opět něco, co má posílit bojovou morálku ukrajinské strany a světové veřejnosti dokázat, že Ukrajina je schopna se efektivně bránit.

Neodvažoval bych si tvrdit, že tomu tak skutečně je. Jednak způsob, jakým toho bylo dosaženo, by odkryl možnosti ukrajinské armády v tomto místě a na straně druhé, v situaci, kdy jsou boje hodně intenzivní, není možné nijak detailně zmapovat počty zabitých nebo raněných. To se dozvíme až s poměrně velkým časovým odstupem.

Jakým způsobem se v Soledaru bojuje? Je to boj muže proti muži?

Dá se říci, že víceméně ano. Je to boj v částečně zastavěné oblasti. Je to něco, čemu se snaží z hlediska válečné strategie kdokoli vyhnout, protože takovýto způsob konfliktu je značně svízelný pro obě strany. Nedá se tedy přímo říci, že by to byl boj muže proti muži, jak ho známe například z první světové války, kdy je veden frontální úrok na určité linii a protivník je ukrytý v zákopech, to ne.

Ukrajinská armáda tvrdí, že u Soledaru zlikvidovala přes 100 ruských útočníků Číst článek

Je to boj malých jednotek, které operují na poměrně širokém území a je snaha, aby jejich činnost byla koordinována. Je to spíše manévrovací operace mezi početně malými jednotkami, kterých ale je na bojišti více a jsou koordinovány podle toho, jak se jim daří plnit dílčí operační cíle.

Co je důležité zmínit jak na straně Ruska, tak na straně Ukrajiny, chybí manévrovací mechanizované jednotky a jejich patřičná palebná síla a podpora a chybí i možnost získání vzdušné převahy. To, jak se situace v současné době odvíjí, jednoznačně dokumentuje, že tyto jednotky chybí. Takže se dostáváme do situace, kdy konflikt sice má dynamiku, je tam intenzivní bojová činnost, ale územní zisky nejsou nijak markantní.

Jak velkou cenu platí Rusko za to, že se soustředí na dobytí území, které je podle vás pouze symbolické?

Nikdo vám dneska neposoudí důležitost symboliky, která může v horizontu několika dnů či týdnů hrát významnou roli. V případě, že Rusko získá tuto oblast a budou zahájena mírová jednání, tak i tento územní zisk, byť nemá strategický význam, může hrát důležitou roli. V tuto chvíli význam ve vztahu ke ztrátám, k tomu, co ruská armáda v této oblasti nasazuje, to se nedá vyčíslit nebo explicitně vyjádřit. To ukáže až čas.