Soltész: Fico je dědicem komunistické strany. Jeho sen bylo být prvním generálním tajemníkem ÚV KSČ

„Je to národní strategie přežití – zbabělý oportunismus. Lidé se bojí, že přijdou Rusové, a nechtějí dopadnout jako Ukrajinci v Buči. Tak se s nimi radši chtějí kamarádit," říká na adresu Slováků slovenský spisovatel a novinář Arpád Soltész v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Sám se ze Slovenska odstěhoval po volebním vítězství Roberta Fica do Prahy. Bratislava 16:36 5. května 2025

Slovenský premiér Robert Fico se chystá na cestu do Moskvy na oslavy Dne vítězství 9. května. „Myslím, že to pro něj bude absolutní prioriota, aby se doplazil do Moskvy a políbil vrahy z Buči. Poslední dobou ale často ruší cesty kvůli zdravotnímu stavu, tak uvidíme, čeho bude schopný,“ říká.

Podle Soltésze není Ficovo odkazování na zdravotní stav pouhým politickým manévrem, protože zrušil i akce, které pro něj byly pilířem politické komunikace – například každoroční vykonávání manuální práce alespoň na pár minut v noci z 30. dubna na 1. května, Svátek práce.

Bude muset nakonec Fico odstoupit kvůli svému zdraví z funkce premiéra? „Nikdy se to nedá vyloučit. V tomto okamžiku to vypadá, že není úplně ve své obvyklé formě, řečeno diplomaticky. Pokud bych to chtěl říct nediplomaticky, tak se mi jeví stále méně způsobilý vykonávat post předsedy vlády v demokratické zemi,“ míní Soltész.

Neumí si ale představit, že by se aktuálně Robert Fico chtěl vzdát svého postavení a svůj post by přenechal někomu jinému ze strany Směr.

„Nevím o tom, že by se o někom vážně hovořilo. Kdybych to bral čistě pragmaticky a racionálně, tak v nějaké míře by to mohl být Robert Kaliňák. Ale otázka je, zda to vůbec chce. Další otázka je, jak by dopadl Směr bez Fica,“ naznačuje Soltész.

Cesta do Moskvy

Robert Fico obhajuje svou cestu do Moskvy na oslavy 9. května tím, že chce uctít oběti sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Slovenska. Jenže oslav v Moskvě se mají zúčastnit i vojáci, kteří v posledních letech bojovali na Ukrajině.

„Rusko vede agresivní válku proti našemu sousedovi. Okupuje zhruba dvacet procent jeho území. My jako Slovensko jsme stále, alespoň formálně, součástí Evropské a Rusko nás má na seznamu nepřátelských zemí. My jsme ho také vyhlásili za našeho nepřítele, vede vůči nám hybridní operace,“ připomíná novinář a pokračuje:

„A slovenský předseda vlády pojede na Rudé náměstí, kde budou lidé, kteří páchali zločiny na Ukrajině, znásilňovali, vraždili děti...? To je absolutně nepřípustné.“

Druhá světová válka

Soltész už dříve řekl, že nechápe, co Slovensko na konci války oslavuje, protože druhou světovou válku nevyhrálo, ale naopak ji společně s Adolfem Hitlerem pomohlo rozpoutat.

„Lidé oslavují vítězství nad fašismem, protože to je to, čím po generace vyplachovala mozky komunistická propaganda. Robert Fico je dědicem komunistické strany, které byl členem. On netoužil být demokraticky voleným předsedou vlády, ale jako mladý muž sníval o tom být prvním generálním tajemníkem ÚV KSČ,“ komentuje Soltész.

Historie Slovenského státu za druhé světové války zůstává dodnes v tamní společnosti kontroverzní. To se týká například katolické církve, ale i učebnic dějepisu.

„Začalo to v raných 90. letech při rozdělování Československa, to byla agenda křesťansko-demokratického hnutí. Objevovaly se snahy rehabilitovat Jozefa Tisa jako prezidenta prvního samostatného Slovenského státu,“ říká Soltész.

Podle něj katolická církev na Slovensku stále není schopna jednoznačně odsoudit Slovenský stát. „Je tu paradox, že na jedné straně lidi obdivují Tisa a Slovenský stát, který byl jednoznačně nacistický. A zároveň se ve stejné hlavě odehrává to, že nás osvobodili Sověti. To mi přijde bizarní,“ míní Soltész.

