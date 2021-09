Láva ze sopky na Kanárech se přiblížila k moři, úřady vyhlásily nová varování

Lávový proud ze sopky Cumbre Vieja na Kanárských ostrovech se v pondělí ráno přiblížil k moři. Podle agentury Europa Press se láva nacházela kolem osmé hodiny SELČ zhruba 1,5 kilometru od pobřeží a do kontaktu s mořem by mohla vstoupit během dneška. Úřady vyhlásily nová varování, obyvatelé dalších obcí a osad v blízkosti lávového proudu by neměli vycházet z obydlí.

Madrid 12:23 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít