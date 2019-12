Mladík přišel při erupci novozélandské sopky o celou rodinu, policie již identifikovala všech 18 obětí

Novozélandská policie dokončila identifikaci všech 18 obětí erupce novozélandské sopky. Mezi těmito lidmi jsou i dva nadále pohřešovaní, novozélandská policie ale nepředpokládá, že by se je již podařilo nalézt živé. Pátrací akce nadále komplikuje počasí. Wellington 10:49 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na vulkán White Island, který vybuchl v pondělí 9. prosince | Foto: Fabrizio Zangara | Zdroj: Reuters

V době erupce, která začala v pondělí 9. prosince kolem druhé hodiny odpoledne místního času (dvě hodiny ráno středoevropského času), bylo podle BBC na neobydleném, ale turisty navštěvovaném ostrůvku 47 lidí. Z toho 24 osob byli Australané, dále šlo o devět Američanů, pět Novozélanďanů, čtyři Němce, dva Číňany, dva občany Británie a Malajsijce.

Věkové rozpětí obětí sopečné erupce se pohybuje od 13 do 53 let. Asi dvacet lidí zůstává s těžkými popáleninami nadále v péči lékařů. Mezi nimi je i devatenáctiletý Australan, jehož rodiče a setra sopečné neštěstí nepřežili.

Podle novozélandské policie by pátrání po zbývajících dvou pohřešovaných mohlo pokračovat v úterý. Pátrací akce stěžuje nepříznivé počasí a také členitý a nepřístupný terén kolem ostrova.

Kdo je za neštěstí zodpovědný?

Policie také zahájila vyšetřování katastrofy. „Budeme vyšetřovat, zda je někdo trestně zodpovědný za úmrtí a zranění,“ řekl novinářům bez dalších podrobností John Tims z místní policie. Novozélandská premiérka Jacinda Ardenová k situaci řekla, že jsou otázky, které je třeba položit a na které je nutné najít odpovědi. V pondělí také vyzvala celou zemi k uctění památky obětí minutou ticha.;

Monitorovací organizace GeoNat varovala už 3. prosince, že sopka vstupuje do aktivní fáze. Dodala ale, že návštěvníci by neměli být v ohrožení. Sopečný ostrov je známý i pod domorodým názvem Whakaari a je dlouhodobě činný, sopečný plyn uvolňuje stovky let.