Americká policie našla výbušninu v Sorosově rezidenci, pyrotechnici ji zneškodnili

Americká policie v pondělí našla výbušninu v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose ve státě New York. Oznámil to na svém webu list The New York Times. Přivolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v době nálezu doma nebyl. Případem se zabývá Federální úřadu pro vyšetřování (FBI).

