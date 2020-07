Přidala se k Islámskému státu, schvalovala útok v Manchesteru, i tak se smí Begumová vrátit do Británie

Britská rodačka Shamima Begumová, která před pěti lety utekla z domova, aby se přidala k teroristickému hnutí Islámský Stát (IS), se může vrátit do Británie a usilovat tam o obnovení svého občanství. Rozhodl o tom ve čtvrtek odvolací soud v Londýně, informovaly světové zpravodajské agentury. Britská vláda loni v únoru dnes 20leté ženě občanství odebrala s odvoláním na bezpečnostní důvody. Londýn 19:44 16. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britka Šamíma Begumová na snímku, který drží její sestra | Foto: Laura Lean | Zdroj: Reuters

Ministerstvo vnitra k tomuto kroku přistoupilo poté, co Begumová ze zajateckého tábora v Sýrii vzkázala, že se chce vrátit zpět do vlasti. Tehdejší ministr vnitra Sajid Javid uvedl, že může odejít do Bangladéše, odkud pochází její rodiče, Begumová ale oponuje, že zůstala bez státní příslušnosti a obrátila se na soudy. Podle bangladéšských úřadů mladá žena občankou asijské země není.

Podle rozhodnutí bude spor Begumové s britskou vládou probíhat spravedlivě jedině tehdy, bude-li se stěžovatelka moci vrátit do Británie. „Vzhledem k faktům tohoto případu spravedlnost musí převážit nad obavani o národní bezpečnost,“ uvedl soudce Julian Flaux. Dodal, že budou-li mít úřady dostatečné důkazy o riziku plynoucím z jejího pobytu na svobodě, mohou ji po vstupu na britskou půdu zadržet.

Právník Begumové Daniel Furner v reakci na verdikt uvedl, že odepřít jeho klientce možnost očistit své jméno by bylo opakem spravedlnosti. Britské ministerstvo vnitra naopak oznámení soudu hodnotilo jako „velké zklamání“ a plánovalo se proti rozhodnutí odvolat.

Agentura Reuters připomíná, že Begumová pobouřila mnohé Brity, když označila za oprávněný bombový útok v Manchesteru z roku 2017, který si vyžádal 22 obětí. Do Sýrie odjela v roce 2015 se dvěma kamarádkami, následně si ji vzal za ženu o osm let starší islamista Yago Riedijka, který pocházel z Nizozemska. V rozhovoru s deníkem The Times loni uvedla, že rozhodnutí připojit se k IS nelituje, pro Británii ale prý není hrozbou.