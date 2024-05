‚Soud bude muset zvažovat trestní uvěznění.‘ Trump dostal varování za pohrdání soudem

Americký exprezident Donald Trump v pondělí podle soudce podesáté porušil soudní příkaz. Ten mu v probíhajícím procesu zakazuje napadat svědky a další osoby napojené na trestní řízení. Za nejnovější případ pohrdání soudem byla obžalovanému uložena pokuta ve výši 1000 dolarů. Soudce Trumpa varoval, že v případě dalšího porušení bude muset zvažovat jeho uvěznění. New York 18:04 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump vinu odmítá a vykresluje se jako oběť politicky motivovaného stíhání | Zdroj: Getty Images North America / AFP / Profimedia

„To poslední, co chci udělat, je poslat vás do vězení,“ řekl newyorský soudce Juan Merchan podle listu The New York Times. Uvedl ovšem, že tisícidolarové pokuty, což je maximální výše, nemají kýžený efekt, a že Trumpova vyjádření jsou přímým útokem na právní řád. „Nemohu dopustit, aby to pokračovalo,“ řekl Merchan.

Pokud Trump skončí za mřížemi, ochranka jde taky. Tajná služba však neví, jak zajistit bezpečné uvěznění Číst článek

Varování přišlo na začátku třetího týdne svědeckých výpovědí u soudu na Manhattanu. Exprezident čelí obviněním, že po zvolení v roce 2016 zfalšoval tři desítky finančních záznamů ve snaze zakrýt platbu za mlčení pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé pod pseudonymem Stormy Daniels. Té těsně před volbami Trumpův tehdejší právník Michael Cohen vyplatil 130 000 dolarů, aby nešla na veřejnost s tvrzením, že měla o deset let dříve s Trumpem románek.

Trump vinu odmítá a vykresluje se jako oběť politicky motivovaného stíhání, zatímco se snaží po čtyřech letech vrátit do Bílého domu. Podobně jako u dalších kauz, kterým čelí, slovně napadá prokurátory, soudce Merchana i očekávané svědky. Soudce již před začátkem hlavní části procesu vydal příkaz, který veřejná vyjádření o svědcích, porotcích a některých dalších osobách zakazuje.

Minulý týden pak po výzvě obžaloby rozhodl, že Trump se devětkrát dopustil pohrdání soudem, a uložil mu pokutu 9000 dolarů. Exprezident předtím veřejně kritizoval Cohena i Cliffordovou a také na své sociální síti Truth Social publikoval příspěvek o „liberálních aktivistech“ v porotě.

Desátý přestupek se podle agentury Reuters týkal Trumpova výroku z rozhovoru, kde prohlásil, že v porotě jsou samí příznivci Demokratické strany. „Tento soud bude muset zvažovat trest uvěznění,“ řekl Merchan o případném dalším porušování pravidel procesu.