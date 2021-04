Použití smrtící síly proti Floydovi nebylo nutné, měl pouta, nekladl odpor, řekl u soudu policejní expert

Bývalý policista Derek Chauvin, který před americkým soudem čelí obžalobě z vraždy a zabití George Floyda, použil smrtící sílu. Ve středu to řekl policejní expert na používání donucovacích prostředků, kterého si jako svědka předvolala žalující strana. Floyd zemřel loni v květnu poté, co mu Chauvin devět a půl minuty klečel na krku, i když si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat. Minneapolis 6:51 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kresba ze soudu s bývalým policistou Derekem Chauvinem zachycuje obžalovaného, jak sleduje záběry ze zásahu proti Georgi Floydovi | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

Jody Stiger z losangeleské policie vypověděl, že Chauvin tlačil na Floydův krk od okamžiku, kdy ho policisté natlačili k zemi, do doby, než k bezvládnému muži přijeli záchranáři. Uvedl také, že použití síly proti Floydovi nebylo nutné poté, co ho mu policisté nasadili pouta. „Ležel na břiše, byl spoutaný a nepokoušel se klást odpor,“ cituje Stigera britská BBC. Dodal, že když má někdo ruce spoutané za zády, hůř se mu dýchá. „Když k tomu přičtete hmotnost těla, jen to zvýší pravděpodobnost smrti,“ řekl Stiger.

Žalující strana se snaží soud přesvědčit, že Chauvin použil proti neozbrojenému Floydovi nepřiměřenou sílu, zatímco Chauvinovi obhájci chtějí přitáhnout pozornost k tomu, že Floyd údajně užíval drogy.

Soudní znalkyně ve středu řekla, že tablety, které policisté našli ve Floydově autě, obsahovaly metamfetamin a syntetický opioid fentanyl. Stejné látky obsahovaly i zbytky tablety nalezené v autě policejní hlídky, jež Floyda zatýkala. Byly na ní stopy DNA Floydových slin.

Chauvinův zákrok a počínání jeho kolegů zachycené kamerami kolemjdoucích rozpoutalo masivní protesty po celých Spojených státech i v zahraničí a stalo se rozbuškou pro nové polemiky o policejní brutalitě a "systémovém rasismu" v USA vzhledem k tomu, že obžalovaný je běloch, kdežto Floyd byl tmavé pleti.

Proces s Chauvinem pokračuje druhým týdnem a očekává, že potrvá nejméně měsíc. Obhajoba prostor pro své argumenty dostane příští týden.