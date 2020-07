Unijní soud odmítl žalobu poslance Wagenkechta na Evropskou radu kvůli nevyloučení Babiše

‚Za 40 let jsem nic takového neviděl.‘ Nemocnice v USA praskají ve švech, chybí lůžka i personál

„Posílat lidi nakažené covidem domů s kyslíkovou lahví, protože pro ně nemáme kapacity? To je něco, co jsem nikdy v životě nedělal. Je to šílené. A za pár týdnů to bude ještě horší,“ říká lékař.