Obžaloba navrhuje pro exprezidenta Sarkozyho čtyřleté vězení. Stejný trest hrozí i bývalému soudci

Za korupci a obchodování s vlivem by měl bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostat podle návrhu obžaloby trest čtyři roky vězení. Dva z nich by mu měl soud uložit jen podmínečně. Informovala o tom agentura AFP. Hlavní vyšetřovatel finanční prokuratury Jean-François Bohnert, který je v nebývalém procesu žalobcem odmítl, že by se Sarkozymu chtěl obžalobou někdo mstít.

„Nikdo se tu nechce pomstít bývalému prezidentovi republiky,“ uvedl Bohnert. „Jako všichni lidé v naší zemi má bývalá hlava státu práva, která je třeba respektovat, ale také povinnost, aby právo sám respektoval,“ dodal.

Nyní pětašedesátiletý Sarkozy čelí obžalobě, že v roce 2014 pověřil svého právníka a přítele Thierryho Herzoga, aby získal tajné informace od soudce kasačního soudu Gilberta Aziberta. Ten se zabýval kauzou financování Sarkozyho prezidentské kampaně z roku 2007. Azibertovi prezident údajně výměnou za informace nabídl lukrativní post v Monaku. Na věc se přišlo díky odposlechům telefonních hovorů.

Stejný trest jako Sarkozkymu, tedy čtyři roky vězení, z toho dva podmínečně, navrhl Bohnert i Azibertovi a Herzogovi. Sarkozyho bývalý právník by měl navíc přijít na pět let o právo vykonávat profesi. Všem třem obžalovaným hrozilo až deset let za mřížemi a pokuta až milion eur (26,4 milionu korun).

Sarkozy v pondělí veškerá obvinění odmítl a řekl, že se stal obětí lží. Prezident z let 2007 až 2012 je první bývalou hlavou páté francouzské republiky, která stanula před soudem kvůli korupci.