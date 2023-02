Zakladatel samurajské školy opět před soudem. Muži, který napadl thajskou aktivistku, hrozí až pět let

Před odvolacím soudem v Paříži stanul zakladatel pražské samurajské školy Petr Donátek odsouzený za napadení thajské opoziční aktivistky a jejího přítele v Paříži v roce 2019. Prvoinstanční soud ho za to v nepřítomnosti odsoudil na 30 měsíců. Trest udělil i dalším dvěma Čechům – Jakubovi Hoškovi a Danielu Vokálovi – kteří se k činu přiznali a své tresty si už odpykali. Donátek zůstává ve vězení na předměstí Paříže. Od stálého zpravodaje Paříž 16:11 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivistka Aum Neko (nalevo), která se měla stát terčem útoků tří Čechů v Paříži | Zdroj: Facebook - Nithiwat Wannasiri

Ještě v červnu loňského roku Petr Donátek nahrával na facebook video ze své tělocvičny v pražských Ďáblicích, na kterém je vidět, jak samurajským mečem seká rohože.

Francouzský soud znovu řeší případ českého zakladatele samurajské školy, který byl odsouzený za napadení thajské opoziční aktivistky. Jaký trest mu hrozí u odvolacího soudu?

V červenci odjel se svou rodinou na dovolenou do Itálie, kde ho na základě mezinárodního zatykače zadržela italská policie. Ta ho předala francouzským vyšetřovatelům. Od října je Donátek ve věznici ve městě Fresnes nedaleko Paříže.

Prokurátor pro něj navrhuje pětiletý trest a zákaz vstupu na území Francie za napadení thajské opoziční aktivistky.

„Měli kapuce, rukavice a začali mě mlátit. Spadla jsem. Kamarád za mnou rychle přiběhl a snažil se je zastavit. Taky dostal několik ran. Využila jsem chaosu a utekla jsem zpět do restaurace. Lidé kolem mi pomohli a trochu mě ošetřili,“ popsala Radiožurnálu thajská opoziční aktivistka Aum Neko přímo v pařížském baru Le Zinc, kde na ni v noci na 18. listopadu 2019 zaútočili Vokál s Hoškem.

„Na polovině obličeje jsem měla podlitiny. Nosím kontaktní čočky. Po napadení mi opuchl celý obličej, takže jsem si je musela sundat. Měla jsem roztržené šaty a podlitiny na dalších částech těla. Ještě že mi přišel na pomoc kamarád. Bez něj by to dopadlo podstatně hůř,“ dodala Aum Neko.

Objednávka z vyšších míst?

Aktivistka dlouhodobě kritizuje thajský vojenský režim i tamní monarchii. Je přesvědčená, že právě thajský režim si útok objednal a využil k tomu zločinecké sítě v Česku.

„Thajský král má jednu ze svých rezidencí v Německu, konkrétně v Bavorsku. To je spolková země, která sousedí s Českou republikou. Na české hranice se dá dojet za tři hodiny autem. Bylo by velmi snadné soukromým tryskáčem doletět z Thajska do Německa, a pak autem s agenty a s penězi v hotovosti na české hranice,“ tvrdí Aum Neko.

Tuhle verzi ale odmítá Donátkova advokátka Pauline Marcéová, podle které pro to neexistují důkazy: „Ve vyšetřování se neobjevilo nic, co by potvrzovalo jakékoliv spojení s thajskou královskou rodinou.“

Jeden z odsouzených Čechů – Jakub Hošek – přiznal, že měl za napadení thajské opoziční aktivistky dostat 50 tisíc korun a že oběť měl na facebooku vyhledat právě Petr Donátek. Ten to před soudem odmítl.

Vyvracel i to, že by útok nahrával, jak popsala jeho právní zástupkyně Marcéová. „Z videozáznamů z restaurace není možné na minutu přesně zjistit, kdy k útoku došlo. Pan Donátek přiznal, že ten večer byl s Jakubem Hoškem a Danielem Vokálem. Potom ale odešel.“

Donátek u soudu vypověděl, že 20 let pracoval u české policie, a to konkrétně v kriminálních a protidrogových jednotkách. Policii podle svých slov opustil v roce 2016. Pařížský odvolací soud vynese verdikt 2. března.