Soud poslal do vězení sedm pachatelů loňského útoku na policejní vůz v Paříži

Sedm lidí půjde do vězení kvůli loňskému útoku na policejní vůz v Paříži. Rozhodl o tom francouzský soud. Nejvyšší, sedmiletý, trest dostal v nepřítomnosti jeden z pachatelů, který je stále na útěku. Odsouzení zaútočili na policejní automobil na okraj demonstrace proti novele pracovního práva. Do vozu, který stál v dopravní zácpě, bili kovovými tyčemi a nakonec ho zapálili. Řidič vozu podle agentury AFP utrpěl lehká zranění. Paříž 18:21 11. října 2017 Jeden z osmi obžalovaných před jednáním soudu | Foto: Philippe Wojazer | Zdroj: Reuters

Soud poslal na sedm let do vězení radikála, který policejní auto zapálil dýmovnicí. Úřady po něm pátrají, podle informací z vyšetřování utekl nejspíš do Švýcarska.

Druhý nejvyšší trest - pět let odnětí svobody - dostal třiadvacetiletý student, kterého soud usvědčil z napadení řidiče policejního vozu.

Před soudní síní proti verdiktu protestovala řada příznivců odsouzených mužů. Na pořádek během procesu dohlížely i desítky policistů.

Příznivci zakrývají deštníky příchod obžalovaných | Foto: Philippe Wojazer | Zdroj: Reuters