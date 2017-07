Malý Charlie zemře v hospici. Podmínky jeho odchodu musí rodiče domluvit do čtvrtka, určil soud

Rodiče smrtelně nemocného Charlieho se musí do čtvrtečního poledne domluvit s nemocnicí, kdy a za jakých podmínek chlapec zemře. Pokud dohoda nepadne, bude převezen do hospice, kde ho vzápětí odpojí od přístrojů. Uvedl to ve středu podle agentury Reuters soud ve Velké Británii. Charlieho rodiče původně chtěli, aby zemřel doma. Londýn 18:30 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charlie Gard trpí nevyléčitelným syndromem mitochondriálního vyčerpání. Bez pomoci lékařů nemůže dýchat ani se hýbat, navíc nevidí a neslyší | Zdroj: ČTK

„Pokud se rodiče a nemocnice nedomluví jinak, bude Charlie převezen do hospice a krátce poté odpojen od přístrojů," rozhodl soudce Nicholas Francis. Kdy přesně by se tak stalo ani jméno hospice, se rozhodl nezveřejnit.

Charlieho matka Connie Yatesová pak v jednu chvíli podle agentury Reuters vykřikla: „Co kdyby to bylo vaše dítě? Doufám, že jste sám se sebou spokojený.“ A opustila soudní síň se slzami v očích.

Rodiče chlapce souhlasili, že Charlie by měl zemřít v hospici. V sázce je podle agentury Reuters nyní především to, jak dlouho budou moci s chlapcem ještě zůstat. Soudcem určený zmocněnec Charlieho Garda uvedl, že žádný hospic nemůže poskytovat hochovi potřebnou péči dlouho.

Matka a otec se snaží najít lékaře, který by o Charlieho pečoval tak, aby s rodiči mohl strávit v hospici ještě několik dnů. Právě to má být předmětem dohody, která má být uzavřena do čtvrtečního poledne britského času.

Jedenáctiměsíční Charlie trpí nevyléčitelným syndromem mitochondriálního vyčerpání, což se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku.

Případ vyvolal hluboké pohnutí nejen v Británii, ale i v zahraničí. Podporu mu v jeho boji o život vyjádřili například papež František nebo americký prezident Donald Trump.

Na léčbu už je pozdě

Rodina v hledání naděje na přežití syna dlouhodobě usilovala o experimentální léčbu, ale soud proti vůli rodičů na základě doporučení nemocnice povolil odpojení Charlieho od přístrojů, které ho udržují při životě.

Klinika nakonec počátkem července uvedla, že chlapce neodpojí a přezkoumá další léčebné postupy. Rodiče ale později prostřednictvím svého právníka oznámili, že u svého syna již na experimentální léčbě netrvají. Testy prý ukázaly, že chlapcovo tělo již vykazuje nezvratná poškození.

„Pro Charlieho je již pozdě, už není čas. Nastala nezvratná svalová poškození, takže léčba už nemůže být úspěšná," řekl před časem párvník rodičů Grant Armstrong. „Charlie na léčbu trpělivě čekal. Ale kvůli průtahům se cesta k této možnosti uzavřela," dodal.

Charlieho matka oznámila, že rozhodnutí netrvat na léčbě učinila spolu s manželem Chrisem Gardem v synově nejlepším zájmu. Myslí si však, že by mohl žít normálním životem, kdyby se mu pomoci dostalo dříve, neboť nikdo neví, co by se stalo, kdyby léčbou skutečně prošel.

Rodiče Connie Yatesová a Chris Gard se synem Charliem | Zdroj: ČTK/AP