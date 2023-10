Až jedenáct let za mřížemi. Soud potrestal gang převaděčů, do Británie ilegálně dostal deset tisíc lidí

Soud v belgických Bruggách ve středu poslal za mříže organizovanou skupinu 20 lidí, kteří převáželi migranty přes Lamanšský průliv do Británie. Za to, že v malých člunech převezli ilegálně až 10 000 lidí, dostali tresty v rozmezí 30 měsíců až 11 let. Informoval o tom úřad evropské justiční spolupráce Eurojust.

