Někdejší ruský důstojník byl deportován zpět do vlasti a odsouzen. Za útěk a dezerci dostal 6,5 roku

Ruský soud poslal na šest a půl roku do vězení důstojníka, který loni uprchl z vlasti, aby se v době ruské invaze na Ukrajinu vyhnul mobilizaci. Informovala o tom v pátek agentura Reuters a server The Moscow Times s odvoláním na ruská média. Michail Žilin pracoval pro Federální ochrannou službu (FSO), která zajišťuje ochranu prezidenta Vladimira Putina. Moskva 13:59 24. března 2023

Soud na Sibiři poslal podle serveru The Moscow Times 36letého muže do vězení za dezerci, protože loni na podzim uprchl do sousedního Kazachstánu, aby se vyhnul v Rusku mobilizaci. Kromě toho ho uznal vinným z ilegálního překročení hranice a degradoval ho, podotkl Reuters.

Někdejší důstojník překročil hranici nelegálně přes lesy, zatímco jeho žena a děti jely přes hraniční přechod. V bývalé sovětské republice poté požádal o azyl, ale kazachstánské úřady žádost zamítly, zabránily mu odjet do Arménie a deportovaly ho zpět do Ruska.

Jako federální zaměstnanec s přístupem ke státním tajemstvím nemohl podle zákona opustit Rusko, podotkl web The Moscow Times.

Žilin po vypuknutí ruské vojenské agrese na Ukrajině požádal o povolení odejít z FSO, pro kterou pracoval v jejím oddělení na Sibiři, ale federální služba jeho žádost zamítla.

Kvůli loňské částečné mobilizaci, již Putin vyhlásil v září v souvislosti s invazí na Ukrajinu, uprchly z vlasti statisíce Rusů. Mnozí z nich se přesunuli do Kazachstánu, který má s Ruskem nejdelší souvislou pozemní hranici. Na rozdíl od nich však měl Žilin vzhledem ke své práci přístup k informacím považovaným za tajné a Moskva ho chtěla získat zpět, řekla loni jeho rodina agentuře Reuters.