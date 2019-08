Německo v říjnu čeká soud se členem SS. K práci v koncentračním táboře se sám přiznal, vinu odmítá

Proces začne 17. října u zemského soudu v Hamburku, uvedl ve čtvrtek mluvčí soudu. Podle státního zastupitelství byl nyní 92letý Bruno D. v koncentračním táboře Stutthof nedaleko Gdaňsku coby dozorce nasazen od srpna 1944 do dubna následujícího roku. Při plnění svých povinností „usnadnil zákeřné a příšerné usmrcování zejména židovských vězňů“, uvedlo podle deníku Die Welt státní zastupitelství.

Bruno D. loni v létě několik hodin dobrovolně vypovídal o své minulosti. Vyučený pekař nepopírá, že v koncentračním táboře působil. Věděl o tom, že lidé tam jsou naháněni do plynových komor, a viděl, jak jsou těla zavražděných spalována v krematoriu. Nicméně z toho podle něho nevyplývá jeho vina. „K čemu by to bylo, kdybych odešel, našli by pak někoho jiného,“ vysvětloval.

Kvůli chatrnému zdraví Bruna D. každé soudní stání potrvá jen dvě nebo tři hodiny, proces je plánován do prosince. Do procesu se coby vedlejší účastníci zapojí i více než desítka lidí, kteří přežili koncentrační tábor Stutthof.

Podle údajů centrály pro vyhledávání osob podezřelých ze zločinů nacismu v německém Ludwigsburgu zemřelo do konce druhé světové války ve Stutthofu a pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65 000 lidí.

Německo po usvědčení dozorce z vyhlazovacího tábora Sobibor Johna Demjanjuka v roce 2011 vystupňovalo své úsilí o stíhání dalších lidí, kteří se na nižších úrovních na hromadném zabíjení nepřímo podíleli. Osob, které budou souzeny za své činy během období nacismu, ale vzhledem k jejich pokročilému věku ubývá.