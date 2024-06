Soud s novinářem The Wall Street Journal proběhne za zavřenými dveřmi. V Rusku je zatčený přes rok

Ruské úřady viní Gershkoviche ze shromažďování informací pro americkou tajnou službu CIA o činnosti ruského podniku Uralvagonzavod, jenž vyrábí a opravuje armádní techniku.

Gershkovich je od svého zadržení v březnu 2023 v ruské vazební věznici; on i jeho zaměstnavatel obvinění ze špionáže popírají. Washington považuje jeho zadržování za neoprávněné a požaduje novinářovo propuštění.

Podle ruských zákonů Gershkovichovi hrozí 12 až 20 let vězení. V Rusku podle serveru Current Time žil asi šest let, v minulosti psal pro Agency France-Presse, The Moscow Times a The New York Times. Informoval o dění v Rusku i na Ukrajině.