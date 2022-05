‚Smířil jste se s odlidštěním obětí.‘ Žalobce žádá pro bývalého dozorce ze Sachsenhausenu pět let vězení

„Smířil jste se s odlidštěním obětí,“ řekl v úterý státní zástupce Cyrill Klement u soudu v Brandenburgu. Dodal, že nevěří tvrzení někdejších pracovníků v koncentračních táborech, že o ničem nevěděli. Prokuratura Josefovi S. klade za vinu mimo jiné zastřelení sovětského válečného zajatce, podíl na vraždách zajatců plynem a na smrti dalších, kteří nepřežili kruté zacházení a hlad. V Sachsenhausenu pracoval jako dozorce v letech 1942 až 1945 a jeho úkolem byla ostraha tábora.

Agentura DPA uvádí, že obžalovaný na projev státního zástupce prakticky nereagoval. Dosud popírá, že v koncentračním táboře vůbec pracoval. Tvrdí, že v inkriminovaném období působil v zemědělství v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Státní zastupitelství svoji obžalobu zakládá na dokumentech týkajících se příslušníka SS se stejným jménem a stejným datem i místem narození. Státní zástupce Klement řekl, že obžalovaný se členem SS stal v roce 1941. O tom, že Josef S. působil v řadách SS a pracoval v koncentračním táboře Sachsenhuasen, svědčí podle státního zástupce korespondence, která se ho týká. Otec Josefa S. například v jednom dopise uvádí, že jeho syn je u SS v Oranienburgu.

Závěrečná řeč obhajoby se očekává 1. června.

Státní zastupitelství pětiletý trest pro Josefa S. považuje za přiměřený, je podle ní v souladu s rozsudky z posledních let. V roce 2011 soud v Mnichově poslal na pět let do vězení Johna Demjanjuka, bývalého dozorce ve vyhlazovacím táboře Sobibór, za nápomoc při vraždě nejméně 28 060 Židů. Rozsudek však nenabyl právní moci, protože Demjanjuk zemřel.

Agentura DPA připomíná, že Demjanjukův případ znamenal obrat v přístupu německé justice k lidem, kteří měli podíl na zločinech nacismu: v podobných případech už netrvá na tom, aby jim byla prokázána individuální vina.