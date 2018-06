Soud zmírnil trest Súdánce znásilněné manželem, místo smrti dostala pět let. Bojovali za ni světové celebrity

Proti rozsudku se rozpoutala mezinárodní kampaň #JusticeforNoura a mnoho lidí požadovalo propuštění ženy. Připojily se i celebrity nebo agentury OSN.

K mezinárodní kampani #JusticeforNoura se připojila na Twitteru i světoznámá modelka Naomi Campbellová | Foto: Twitter Naomi Campbellové | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V květnu soudci rozhodli, že Husajnová má být popravena oběšením. Svého muže zabila loni v květnu a od té doby je ve vězení. Provdat se byla přinucena ve věku 15 let. Vypověděla, že manžel přivedl několik svých bratranců, kteří ji drželi, když ji muž znásilnil. Když se o totéž pokusil další den, vrhla se na něj s nožem a ubodala ho k smrti.

Súdán se v roce 2015 připojil ke kampani Africké unie, jejímž cílem bylo skoncovat s dětskými sňatky. Národní rada pro péči o děti pak zformulovala strategii pro ukončení této praxe, avšak narazila na odpor konzervativních náboženských skupin. Podle statistik se v Súdánu provdá do svých 18 let 34 procent dívek, avšak v rámci oblastí čísla kolísají. Ve Východním Dárfúru je to například 57 procent.