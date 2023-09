Cíglerová: Verdikt Trumpa zraňuje v nejcitlivějším bodě, což jsou peníze, majetek a celoživotní profese

Podle rozhodnutí newyorského soudu z tohoto týdne bývalý americký prezident Donald Trump při budování svého realitního impéria podváděl. Trump však rozsudek odmítá a tvrdí, že je proces zpolitizovaný a neamerický. V pondělí bude navazovat další soud, jež určí výši odškodného, které bude exprezident muset zaplatit. Vladimír Kroc se ptal zpravodajky Deníku N ve Spojených státech Jany Cíglerové. Dvacet minut Radiožurnálu Washington 7:00 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Jana Cíglerová | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Co se tedy odehraje v pondělí? Když už soud rozhodl, že Trump skutečně podváděl, tak rozhodne o trestu?

Rozhodne o výši škody. Je to civilní soud, není to trestní řízení: to znamená, že Donald Trump nebude odsouzen k odnětí svobody, ale pouze k zaplacení odškodného.

Koupil hřiště za pět, ohodnotil na 62 milionů dolarů a získal úvěr. Podle Trumpa má jeho značka obrovskou hodnotu, líčí Ciglerová

Letitia James, newyorská prokurátorka, bude žádat to, o co vlastně New York připravil, to znamená 250 milionů dolarů. Zda to bude skutečně tato částka, nebo zda to bude méně, to se bude rozhodovat v pondělí. Ale hlavní část sporu už soud rozhodl.

Donaldu Trumpovi a jeho firmám například nechal zrušit živnostenské listy, Donald Trump tak fakticky podle tohoto rozhodnutí nesmí podnikat v New Yorku. To je pro něj zcela klíčové, zcela zásadní a devastační, řekla bych.

Je to vlastně jeden z nejhorších rozsudků, který se zatím na jeho adresu vynesl, protože ho zraňuje v jeho nejcitlivějším bodě: to znamená peníze, majetek a celoživotní profese.

Trumpova obhajoba

„Moje občanská práva byla narušena a některý odvolací soud, ať už federální nebo státní, musí toto hrozné ne americké rozhodnutí zvrátit,“ napsal na své sociální síti Trump, který už dříve obvinění odmítl. Jak rozumíte tomu, že bývalý prezident označil verdikt za neamerický?

To je obvyklá argumentace Donalda Trumpa, že jsou všichni proti němu – a zároveň že tím, že on je potrestán, tak jsou potrestáni američtí občané.

To je jeho metoda, jak se snaží přimět americké občany a jeho voliče, zejména ty republikánské, aby jeho úskalí a utrpení brali za své. Nicméně je to něco, o čem jsem mluvila trochu na začátku. Ten verdikt míří vůči jeho podnikání a podnikání je v Americe taková nedotknutelná společenská činnost.

To je něco, co Američané velmi podporují, co je správné podporovat – a teď mu soud zakázal nadále podnikat, zakázal mu fungování jeho firmy. Proto tvrdí, že to je neamerické, že to jde úplně proti duchu americké společnosti.

Na základě čeho to vše označuje za hon na čarodějnice, jak se vyjádřil?

Tak Donald Trump vždy říká, že je to proti němu zpolitizovaný proces, ale v tomto případě to má i realistický základ. Letitia James je státní prokurátorka New Yorku, což je volená funkce: musí absolvovat předvolební kampaň a lidé ji musí do té pozice zvolit.

Ona je registrovanou Demokratkou, vyznává velmi otevření liberální hodnoty a zároveň, když vedla tu předvolební kampaň, řekla: we’re gonna get him, dostaneme ho. Čímž myslela Donalda Trumpa.

To je věčný argument Donalda Trumpa proti ní, říká: podívejte se, ona mě chtěla dostat ještě dřív, než vůbec dostala první můj spis na stůl – jak jí můžeme věřit, že je nějaká její obžaloba nebo rozhodnutí nestranné. Na druhou stranu, Letitia James si je tohoto vědoma a vždy odmítá jakékoliv politické motivy ke své činnosti, říká: já se držím práva, moje prokuratura se drží právního řádu a neudělal jsme nic, co by s ním nekorespondovalo.

Pozice do voleb

Trump je podle průzkumů jasně v čele preferencí republikánských voličů, mezi nimiž má více než padesátiprocentní podporu. Jak je to možné, po tom všem?

Je to taková směsice důvodů.

Z nich asi nejsilnější je, že voliči Donalda Trumpa – kteří tvoří zhruba třetinu, podle některých průzkumů až 50 % republikánské strany – uvěřili, že prezidentské volby v roce 2020 byly Donaldu Trumpovi ukradeny, že je měl vyhrát on a že je tím pádem Demokraté podvedli a ukradli mu vítězství. V tom je mocně podporovala i televize Fox News, na kterou se dívají, i televize Newsmax, další konzervativní televize. Tyto stanice tvrdily to samé.

Tento rok na jaře soud rozhodl, že stanice Fox News musela vyplatit téměř 800 milionů dolarů právě za to, že její osobnosti ve vysílání nepravdivě tvrdily, že docházelo k volebním podvodům, ačkoli to bylo opakovaně vyvráceno soudy, ale přesvědčení mezi diváky už nezlomily. Podle některých průzkumů dokonce 60 % členů republikánské strany věří, že se Donald Trump měl minule stát prezidentem. To je ta faktická stránka.

A pak je tam emocionální stránka, kdy tito lidé uvěřili a věřit chtějí nadále. Oni ho budou podporovat už proto, aby si dokázali, že to tak bylo, že to byla pravda, a aby se hlavně nemuseli dozvědět, že to bylo nějak jinak.

Víte, to je těžké pro každého z nás, přiznat si, že jsme se mýlili, že nás někdo ošálil, že nás někdo podvedl. Vidíme tento politický model v různých zemích, i v té naší české. To, že se politikům podaří voliče o něčem přesvědčit, byť to není pravda, a ti voliči se pak za to bijí právě proto, že tomu uvěřili, to se děje v Česku jako v Americe.

To je ten důvod, proč podpora Donalda Trumpa sílí po každé takové obžalobě. Donaldu Trumpovi se nejenom mírně zvednou procenta, ale dokonce mu přibudou od drobných dárců miliony dolarů, které mu posílají na jeho politický boj.

Jaké téma se rýsuje pro prezidentské volby ve Spojených státech v nadcházejícím roce? A co jedině by podle bývalých spolupracovníků Trumpa mohlo poškodit jeho podporu u skalních voličů? Poslechněte si celý rozhovor s Janou Cíglerovou výše.