Cynický pokus, smetla soudkyně žádost Trumpovy vlády o delší zadržování dětí v imigračních centrech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala federální soud v Los Angeles o povolení zadržovat děti nelegálních migrantů v imigračních centrech po dobu delší než dosavadních 20 dní. Děti by tak v centrech mohly zůstávat se svými rodinami, kterým byly až doposud odebírány, za což byla vláda v červnu kritizována. Los Angeles 7:33 10. července 2018

Soudkyně argumenty ministerstva spravedlnosti označila za pochybné. Trumpova administrativa se podle ní snaží „cynicky" přesunout zodpovědnost za problém rozdělování rodin na americko-mexické hranici na soudy.

Prezident Donald Trump se v červnu ocitl pod palbou kritiky kvůli praxi odebírání dětí migrantům, kteří do USA vstoupili nelegálně. Vláda proto požádala, aby mohla nezletilé migranty zadržovat v táborech spolu s jejich rodiči, kvůli čemuž by se však musel změnit dokument z roku 1997, který zakazuje zadržování dětí v imigračních centrech déle než 20 dní.

Soudkyně federálního soudu v Los Angeles Dolly Geeová označila argumenty ministerstva spravedlnosti, které uvedlo v žádosti, za „pochybné" a „nepřesvědčivé". Podle ní je zřejmé, že žádost je „cynickým pokusem přesunout na soudy zodpovědnost za dvacet let nečinnosti Kongresu a neuvážené akce výkonné moci, které vedly k současnému patu".

Jiný soud před časem rozhodl, že všechny děti mladší pěti let, které byly odděleny od svých rodičů při nelegálním vstupu do USA, musí být zpět u rodičů do 10. července, ty starší pak do 26. července. Dnes ale americká vláda během soudního slyšení uvedla, že stihne rodičům vrátit jen zhruba polovinu z těchto dětí. Jako důvod, proč se děti vrátit dosud nepodařilo, uvedla mimo jiné to, že rodiče některých z nich byli již deportováni.