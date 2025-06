Soud v Itálii odebral rodičům velmi zanedbané děti. Otec je prý chránil před okolním světem

Italská média jim říkají „duchové“. Kus od Turína v obci Lauriano na severozápadě Itálie vychovával 54letý otec své děti na odlehlém statku v lesích, odtržené od zbytku světa. Devítiletý chlapec a šestiletá dívka neuměli mluvit a nosili pleny. Jejich izolaci přerušila povodeň, při níž na děti během evakuace narazila policie. Soud je nyní rodičům odebral a poputují k adopci. Otec věřil, že své potomky chrání před spiknutím uměle šíříčím nové viry. Lauriano 20:00 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž žil v přesvědčení, že existuje spiknutí, které uměle šíří nakažlivá onemocnění (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Frederika dovedla jeho posedlost covidem k pocitu, že své dvě děti musí bránit před okolním světem. Rozhodl se je tedy schovat na statku v italských lesích, kde rodina přebývala mimo zrak zbytku civilizace.

Muž původem z Nizozemska žil v přesvědčení, že existuje spiknutí, které uměle šíří nakažlivá onemocnění. Své děti nenechal očkovat ani nosit roušky. Matka, která podle otce trpí zdravotními problémy, o děti nejevila zájem.

Do Lauriana severovýchodně od Turína se rodina před třemi roky nastěhovala z Německa, kde se děti také narodily.

Jejich zdánlivě poklidný život však narušila záplava, která obec zasáhla tento rok v dubnu a po níž byla rodina nucena se evakuovat. Během akce pak policie objevila děti, které nemluvily, neuměly číst ani psát a navzdory jejich věku byly v plínkách.

Otec se bránil, že během uspěchané evakuace dětem zapomněl vzít spodní prádlo a plenky dostaly ve školce. Své děti, s nimiž byl na popud soudu zahájen proces adopce, teď vídá jednou za dva týdny. Chce bojovat za to, aby se domů vrátily. „Nejsem bubák a mé děti mi moc chybí,“ řekl italskému deníku Corriere della Sera se slzami v očích.

Zanedbání a nezájem

Soud uznal, že vzhledem k zanedbávání otce a nezájmu matky nejsou rodiče způsobilí k tomu, aby si dívku s chlapcem ponechali. Psychologové sociálních služeb je prozatím svěřili do péče chráněné komunity. „Uklidněte se, vysvětlím to,“ přesvědčoval novináře otec, který se údajně živí jako sochař.

„Tento pozemek jsme koupili před třemi roky, chtěli jsme se přestěhovat z Německa. Během těch tří let jsme cestovali tam a zpět mezi Německem a Itálií, protože jsem dům tady musel nejprve opravit. Tři měsíce před povodní jsme se konečně nastěhovali,“ vysvětloval.

Žádný zápis v matrice, číslo pojištění ani pediatr – o existenci dvou dětí neexistoval jediný záznam. Nikdy nechodily do školy. V tomto ohledu byli dívka a chlapec opravdu jako dva duchové.

„Během toho tříletého období jsme děti vzdělávali anglicky a italsky pomocí internetu. Měli jsme v plánu to nahlásit co nejdříve, ale moje žena má zdravotní problémy a nebyl na to čas. Nejsou to duchové, mají jméno i příjmení a jsou registrováni v Německu,“ řekl otec Frederik. Dále namítal, že společně s dětmi chodil lyžovat, v létě je zase bral na pláž.

„Nic jim nechybí, mají hračky, počítače, chodí jezdit na koně a bereme je do restaurací a muzeí,“ popíral muž, že by děti zanedbával. „Nejsem paranoik, který se chce schovat před světem. Jen rád dělám věci a trávím čas se svou rodinou sám,“ dodal.