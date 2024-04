Soud v USA poslal do vězení rodiče mladíka, který zastřeli čtyři spolužáky. Je to historicky poprvé

Soud v americkém Michiganu v úterý poslal na deset až 15 let do vězení oba rodiče mladíka, který v roce 2021 zastřelil čtyři spolužáky. Uznání zodpovědnosti rodičů a jejich odsouzení je podle agentury Reuters v takovýchto případech výjimečné. Podle agentury AP je to dokonce první takový případ po masové střelbě ve škole.

