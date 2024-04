Soud v USA zamítl pokus o odklad procesu o platbě pornoherečce. Trump mluvil o mediální zaujatosti

Newyorský soudce, který dohlíží na trestní kauzu Donalda Trumpa týkající se platby pro pornoherečku Stephanii Cliffordovou, zamítl žádost bývalého amerického prezidenta o odložení procesu, který má začít v pondělí. Trumpův právní tým požadoval odklad s odůvodněním, že by značná publicita před zahájením procesu způsobila nespravedlivé řízení, uvedla v sobotu agentura Reuters. Washington 9:27 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exprezident Donald Trump | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Trump usiloval o odklad na neurčito s tím, že mediální pokrytí je proti němu zaujaté a najít na Manhattanu přijatelnou porotu bude těžké, protože tato část New Yorku je proti němu „drtivě zaujatá“.

Soudce Juan Merchan však v pátečním rozhodnutí uvedl, že odročení na neurčito není možné. Trump podle soudce sám vyvolal většinu publicity kolem svých právních problémů, mimo jiné „neutuchajícími příspěvky“, v nichž útočil na lidi, které z nich vinil. „Situace, v níž se obžalovaný nyní nachází, pro něj není nová a (je) přinejmenším zčásti jeho vlastním přičiněním,“ napsal Merchan.

Prokurátoři tvrdili, že publicita pravděpodobně nepoleví a bylo by „zvrácené“ odměnit Trumpa odkladem na základě mediální pozornosti, kterou si vysloužil. Uvedli také, že důkladným výslechem potenciálních porotců by se pravděpodobně našel dostatek těch, kteří by mohli o případu spravedlivě rozhodnout.

Trump si už zajistil dostatečný počet delegátů na to, aby získal nominaci Republikánské strany do očekávaného souboje o Bílý dům. V listopadových prezidentských volbách se utká s nynějším demokratickým prezidentem Spojených států Joem Bidenem.

„Trump a jeho právní tým budou i nadále bojovat proti tomuto Bidenovu procesu a všem ostatním honům na čarodějnice,“ uvedl v reakci na rozhodnutí soudu mluvčí Trumpova štábu Steven Cheung. Minulý týden zamítl soud v New Yorku jinou Trumpovu žádost o odklad tohoto procesu.

Trump čelí obžalobě z falšování finančních záznamů. Toho se podle obžaloby dopustil ve snaze skrýt platby pornoherečce Cliffordové, známé rovněž jako Stormy Daniels, kterou chtěl penězi přesvědčit, aby mlčela o jejich románku. To obhajoba popírá.

Podle amerických médií by z řady Trumpových soudních procesů ten ohledně platby pro Cliffordovou mohl být jediným, u něhož se hlavní líčení odehraje před listopadovými prezidentskými volbami.