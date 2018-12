Japonsko může dále zadržovat exšéfa správní rady Nissanu Ghosna. Prokuratura ho obvinila ze zneužití důvěry

Japonské úřady mohou dále zadržovat bývalého předsedu správní rady automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna, kterého chtěl soud propustit z vazby. Prokuratura ho nově obvinila ze zneužití důvěry, což umožňuje prodloužit jeho zadržování o několik dní. Podle světových tiskových agentur o tom v pátek informovala japonská média. Tokio 7:52 21. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Carlos Ghosn, předseda správní rady automobilek Nissan a Renault | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters

Ghosn byl zadržen 19. listopadu a čelí obvinění z finančních pochybení. Prokuratura tvrdí, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací, než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy Kč).

Je podezřelý z toho, že podhodnotil příjmy i v dalších letech, a to až do března 2018. Žalobci chtěli, aby jej soud nechal ve vazbě nejméně do konce roku, jenže na základě soudního rozhodnutí měl mít možnost vyjít na svobodu už v pátek.

Nové obvinění podle agentury AFP umožnilo jeho opětovné zatčení, které může trvat až 48 hodin, pokud soud nerozhodne o nové vazbě. Agentura Reuters píše až o desetidenním zatčení.

Správní rada Nissanu Ghosna krátce po jeho zadržení odvolala z postu předsedy. Ghosn však nadále zastává funkce předsedy správní rady i výkonného ředitele ve francouzské automobilce Renault, se kterou tvoří Nissan alianci.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu zhruba 15procentní podíl. Nissan rovněž vlastní zhruba třetinový podíl v Mitsubishi a má nad touto japonskou automobilkou faktickou kontrolu. Ghosnovo zadržení vyvolalo obavy ohledně budoucnosti aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.