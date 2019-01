Soudce Kavanaugha nejspíš prošetří výbor Sněmovny reprezentantů, oznámil kongresman

Justiční výbor Sněmovny reprezentantů USA pravděpodobně bude vyšetřovat soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha kvůli možné křivé přísaze. Na setkání s voliči to podle televize Fox News prohlásil demokratický kongresman a člen zmíněného výboru Joe Neguse. Washington 12:20 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Nejvyššího soudu Spojených států Brett Kavanaugh | Foto: Alex Wroblewski | Zdroj: Reuters

Demokraté již dříve Kavanaugha obvinili, že během schvalovacího procesu v Senátu do Nejvyššího soudu lhal pod přísahou. To ale Kavanaugh, kterého do funkce navrhl prezident Donald Trump, odmítl.

„Není pochyb, že se dopustil křivé přísahy během schvalovacího řízení,“ řekl Neguse na záznamu, který zveřejnila stanice Fox News. „Myslím, že justiční výbor se tomu pravděpodobně bude věnovat,“ dodal.

Kavanaugh, který je znám konzervativními názory například na téma potratů či držení zbraní, během schvalovacího řízení čelil obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Soudce to popřel a republikánské senátory přesvědčil, aby mu vyslovili důvěru.