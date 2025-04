Soudkyně už dostávají výhrůžky. Zvedla se vlna odporu, říká o odsouzení Le Penové exvelvyslanec

Verdikt nad Marine Le Penovou není politické, ale soudní rozhodnutí, řekl pařížský generální prokurátor. Reagoval tak na kritiku pondělního rozsudku, podle kterého se představitelka francouzské krajní pravice dopustila zpronevěry evropských fondů. „Soudkyně už začaly dostávat osobní výhrůžky,“ popisuje pro Radiožurnál politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janyška. Rozhovor Praha/Paříž 16:33 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivec Národního shromáždění rozdává letáky na podporu Marine Le Penové | Foto: Stephanie Lecocq | Zdroj: Reuters

Na základě čeho může soud ve Francii někomu zakázat ucházet se o volené funkce? Ono to v Česku příliš neznáme.

Důležité je si říct, že tři soudkyně, které se tak rozhodly, si to nějak nevymyslely nebo nevycucaly z prstu. Francouzští politici v roce 2016 po sérii různých zpronevěr veřejných peněz přijali přísný zákon na to, že pokud se volený politik dopustí zpronevěry veřejných peněz, tak součástí trestu musí být jeho nevolitelnost.

Poslechněte si celý rozhovor s komentátorem a bývalým velvyslancem ve Francii Petrem Janyškou

Přímo se v zákoně říká, že politici musí být zvláště příkladní a pokud něco takového udělají, tak nejsou hodni toho, aby nás reprezentovali. I kdyby tedy soudkyně, něco takového nerozhodly, tak by musely zvláštním způsobem odůvodnit.

Pak je tedy zvláštní, proč má teď pařížský generální prokurátor nebo třeba francouzská soudní rada potřebu ten verdikt nad Le Penovou a jejími spolustraníky z Národního sdružení obhajovat a vysvětlovat, že to není politické rozhodnutí.

Oni to dělají proto, že se zvedla ohromná vlna odporu ze strany celé krajní pravice Le Penové a celého jejího okolí, což samozřejmě je pochopitelné.

Oni říkají, že to je pošlapání právního státu, že to je protidemokratické a politické rozhodnutí. Soudkyně už začaly dostávat osobní výhrůžky, a to je, myslím, důvod, proč se generální prokurátor, čili jedna z nejvyšších postav francouzského justičního systému, takhle ohradil.

Mimochodem Le Penová není zdaleka první političkou, na kterou něco takového padlo. Stalo se to před lety i bývalému premiérovi Alainovi Juppému, stalo se to François Fillonovovi, který tenkrát kandidoval za pravici na prezidenta. Takže těch lidí je víc.

Není to nic zvlášť výjimečného, šokující na tomto samozřejmě politická stránka, nikoliv ta soudní. Pokud bude pět let nevolitelnosti platit, tak Le Penová nemůže kandidovat v prezidentských volbách za dva roky.

Ona se už odvolala, a z toho, co můžeme číst v médiích, tak odvolací řízení trvá běžně rok. Proto už apelovala na soudy, aby nějak rozhodly rychleji. Na druhou stranu tohle je boj nebo střet mezi soudní a mocí politickou. Lidé, kteří říkají, že tohle by se Le Penové nemělo stát, protože je politička a chce kandidovat na prezidentku, tak to je, jako kdyby říkali, že soudci politici jsou jiní lidé než běžní.

Poklidná mobilizace

Šéf Národního sdružení Jordan Bardella ohlásil kvůli rozsudku dokonce poklidnou mobilizaci. Co se dá čekat? Jak velké množství lidí může strana podle vás tímto oslovit? Máte třeba obavu, že by to mohlo vést i k nějakému zpochybnění nezávislosti soudů ve Francii?

Ten jeho výrok je teda dost nebezpečný. Co si pod tím představíme, to samozřejmě nikdo neví, ale nemůžeme si nevzpomenout na Trumpa před pár lety, a jak to dopadlo s americkým Kapitolem. Uvidíme během pár dní. Dnes je celkem pochopitelné, že krajní pravice je velmi rozrušená a nervózní a i ty její výroky samozřejmě jsou velmi emotivní.

Je otázka, jestli už krajní pravice bude přemýšlet o plánu B, to znamená, přemýšlet o někom jiném na kandidáta za dva roky do prezidentských voleb nebo ne. Le Penová to nechce. Včera (v pondělí pozn. red.) už vystoupila v televizi a říkala, že rozhodně ona zůstane a že bude kandidovat.

Nabízí se, že by jí asi nahradil právě šéf národního sdružení Jordan Bardella. Jaké šance by mohl mít? Byl by to velký rozdíl od Le Penové?

To je taky těžko říct. Le Penová je symbol a zcela zvláštní osoba, která je velmi dobře známá ve Francii. V politice je po desetiletí a teďka se zdá, že by měla velké šance. Bardella je sice stále známější, ale je to velmi mladý politik, takže je otázka, jestli by takového Francouzi chtěli.

Podpora pro něj by určitě byla jiná. Pokud by se hlásil o kandidaturu, tak je možné, že uvnitř jeho strany by se taky našlo pár dalších politiků, kteří by se o to ucházeli taky. Argumentovali by třeba svým věkem a zásluhami a tak dále. Takže jak by to dopadlo jisté není. Je také jasné, že prostě mnoho lidí vnímá Marine Le Penovou jako významnou osobnost, a to přece jenom Bardella není.