Soudkyně v USA zablokovala Trumpův výnos o nových pravidlech voleb. ‚Nemá k tomu pravomoci,‘ uvedla

Americká federální soudkyně v pátek zablokovala výnos prezidenta Donalda Trumpa z konce března, který měl zavést nová pravidla pro pořádání federálních voleb včetně požadavku na předkládání úředního dokladu o občanství při registraci voliče. Trump chtěl rovněž výnosem přimět státy USA, aby nezapočítávaly korespondenční hlasy obdržené až po dni voleb. Informují o tom agentury.

Federální soudkyně Denise Casperová v Bostonu vydala předběžné opatření na žádost skupiny 19 států, kde vládnou demokraté, které Trumpův výnos napadly jako protiústavní.

Prezident podle nich nemá pravomoc nařizovat změny ve federálních volbách a volebních postupech jednotlivých států.

„Ústava neuděluje prezidentovi žádné konkrétní pravomoci v souvislosti s volbami,“ uvedla soudkyně.

Casperová rovněž poznamenala, že není sporu o tom, že „k účasti ve federálních volbách je nutné americké občanství a že federální registrační formuláře vyžadují jeho potvrzení“.

Zároveň citovala argumenty jednotlivých států, podle nichž by Trumpovy požadavky znamenaly výraznou zátěž, a to z hlediska administrativního úsilí i finančních nákladů spojených s úpravou stávajících postupů.

Trump a volby

Republikán Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes tvrdí, že jeho prohra s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů.

V minulosti také opakovaně prohlašoval, že výsledek voleb ovlivňují přistěhovalci bez občanství, žádné důkazy, kterými by svá tvrzení doložil, ale nikdy neukázal.

Bílý dům k prezidentově výnosu z 25. března tehdy uvedl, že cílem je obnovit důvěru Američanů ve volby a ochránit volební proces, a proto bude požadováno důkladnější prověřování občanství voličů. Jejich registrace doposud funguje tak, že zájemci potřebují řidičský průkaz, případně číselný kód, který je obdobou rodného čísla.

Lidé sice nemusí prokázat, že jsou občany USA, ovšem jejich údaje se ověřují v úředních databázích a zájemci o hlasování při registraci přísahají, že občanství mají. Pokud by to nebyla pravda, hrozilo by jim i vězení nebo vyhoštění.