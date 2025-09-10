Soudkyně zablokovala odvolání Cookové z Rady guvernérů Fedu. Má šanci uspět i u nejvyššího soudu
Soud zablokoval odvolání členky Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisy Cookové, o které usiluje americký prezident Donald Trump. Píší to ve středu ráno SELČ tiskové agentury. Trump odvolání podepsal na konci srpna. Soud svým rozhodnutím Cookové umožní zůstat ve funkci do doby, než rozhodne. Bílý dům rozhodnutí, které vydala soudkyně Jia Cobbová ve Washingtonu, nekomentoval, podle agentur se však očekává, že podá odvolání.
Spor tak pravděpodobně skončí u nejvyššího soudu. Trump odvolání Cookové odůvodnil tím, že ekonomka uvedla nepravdivé informace v žádostech o hypotéku, čímž dosáhla na lepší úvěrové podmínky. Cooková tento argument odmítá.
Věc se stala před nástupem Cookové do vrcholné funkce ve Fedu. Prezident může člena rady guvernérů Fedu odvolat jen z pádných důvodů. Podle Cookové se tyto důvody musí týkat počínání při zastávání úřadu.
„Mezi pádné důvody nespadá možnost odvolat jednotlivce pouze kvůli počínání, které se stalo před vstupem do funkce,“ cituje agentura Reuters část rozhodnutí soudkyně. Podle ní je pravděpodobné, že Cooková u soudů uspěje, čímž odůvodnila své rozhodnutí pozastavit její odvolání.
Spor je vnímán jako zápas o vliv nad americkou centrální bankou a o její nezávislost. Trump dává opakovaně najevo, že nesouhlasí s opatrnou měnovou politikou Fedu a chtěl by, aby centrální banka snižovala úrokové sazby rychleji.