Jsi ďábel v lidském těle, řekl u soudu syn Florian otci, který nechával znásilňovat zdrogovanou manželku

V pondělí u soudu promluvily děti Gisèle Pelicotové. Ta byla dlouhé roky opakovaně znásilňována cizími muži pod dohledem manžela Dominiqua. Potomci u soudu popisovali své pocity, když se o otcových činech dozvěděli. Soudní slyšení se týkalo i dcery Caroline, která je přesvědčena, že byla také zdrogovávána svým otcem. „Vždy jsi říkal, že naše matka je svatá, ale ty jsi byl ďábel v lidském těle," řekl otci syn Florian, píše The Guardian. Avignon 15:54 19. listopadu 2024

David, nejstarší syn Gisèle Pelicotové, soudu řekl, že životy celé jeho rodiny byly zničeny poté, co vyšetřovatelé nalezli videa, na kterých je jeho matka znásilňovaná. Dodal, že když se o tom poprvé dozvěděl, zhroutil se mu celý svět a několikrát zvracel.

Hovořil také o intimních fotografiích své ženy pořízených otcem. „Poté, co jsem se dozvěděl, že jsi fotil moji ženu, ještě k tomu když čekala dvojčata, chtěl jsem se tě zeptat: Jak si mohl takovou věc udělat? Stále se sám sebe ptám proč? Co byl tvůj cíl? Nedokážu si na to odpovědět,“ dodal.

David dále zmínil obavy o mladší sestru Caroline Darianovou. Ta se domnívá, že také mohla být obětí svého otce. V jeho počítači se totiž našly fotografie, na kterých Darianová spí pouze ve spodním prádle. Ona sama fotky ale nepoznává.

Caroline sdělila soudu, že si je jistá, že byla zdrogovávána. Bohužel na rozdíl od případu Gisèle neexistuje žádný důkaz, který by to dokládal. Darianová ještě dodala, že se v tomto případu cítí „neviditelná a zapomenuta“, píše The Guardian.

„Pokud v tobě zbývá aspoň trochu lidskosti, řekni nám pravdu o tom, co jsi prováděl mé sestře, která bude trpět po zbytek svého života,“ řekl David otci. Dominique odpověděl, že svoji dceru ani vnoučata nikdy nezneužil, a poprosil syna o odpuštění. „Nikdy,“ odvětil David.

Podle něj je důležité, aby tento soudní proces zvýšil povědomí o podávání omamných látek a znásilnění. „Moje sestra právě svádí nejtěžší bitvu svého života a my tu budeme pro ni. Rád bych vzkázal všem ženám, matkám a dívkám, moc vás prosím, nebojte se ozvat. Mlčení je u konce. Musíme se proti tomu postavit,“ vyzývá.

„Jak se přenesete přes to, že váš otec je jedním z největších kriminálníků posledních 20 let?“ ptal se u soudu nejmladší syn Florian. „Vždy jsi říkal, že naše matka je svatá, ale ty jsi byl ďábel v lidském těle,“ dodal.

Dále zmínil, že zpětně vidí některé podezřelé situace. Otci bylo například vždy nepříjemné, když si syn půjčoval jeho počítač, aby mohl vytisknout omalovánky pro děti. Navíc Florianova bývalá žena Aurora již v minulosti sdílela znepokojení nad Pelicotovým chováním k jejich dětem, vzpomíná nejmladší syn.

Případ Dominiqua Pelicota

Pelicot je obviněn z podávání omamných látek své ženě a z následného znásilňování cizími muži, které zval k nim domů. Tuto hrůznou činnost provozoval devět let. Dále je obžalovaný i z pořizování fotografií dcery a dvou snach bez jejich souhlasu. Z pozdějšího vyšetřování vyplynulo, že fotky byly údajně pořízené skrytými kamerami.

Obžalovaný přiznal vinu. U soudu řekl, že je „sexuální násilník“. Popírá však, že by ubližoval svým vnoučatům. Společně s Pelicotem je obviněno dalších 51 mužů. Někteří z nich se přiznali, jiní ale tvrdí, že nevěděli, že Pelicotová byla omámena drogami.

Z Gisèle se stala feministická hrdinka. Trvala totiž na tom, aby soud byl veřejný. Ráda by tím zvýšila ponětí o používání drog a utišujících látek při znásilňování žen. „Oni by se měli stydět, ne my,“ dodala.