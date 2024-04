Sousedská spolupráce mezi Českem a Rakouskem: věc, kterou usnadňují evropské peníze

Terénní auto si klestí cestu větvemi, aby se dostalo k cíli. Za volantem sedí takzvaný ranger - Robert Müllner míří do srdce národního parku Thayatal, tedy území kolem řeky Dyje při hranicích s Českem.

„Bez Evropské unie by tu spousta věcí nebyla. Třeba náš visutý most, vyhlídková věž, a tak podobně. Všechno stojí na projektech, ve kterých jsou evropské peníze. Bez nich bychom si to nemohli dovolit. Jasně, park by existoval. Ale třeba infrastruktura? Bez nich ne. Ne takhle,“ popisuje lesník a svůj vůz zastavuje přímo na břehu Dyje.

Müllner pak míří po strmém kopci na vyhlídku, kdesi kolem něj se schovávají orli mořští a možná i pár divokých koček. Chlouba místního národního parku. Jeho správci chtějí všechen život nechat jen na přírodě, někdy se jí ale musí pomoct.

Řeka, co předěluje svět

„Koukni, tak třeba ryby. V řece jsou usazeniny a s tím se nedá nic dělat. Tak jsme s českými kolegy z parku Podyjí vymysleli společný projekt a na dno jsme rozsypali kamení, aby to pro faunu bylo přívětivější. A zase to financovala EU. A podobných věcí je tu spousta,“ vypráví Müllner, který je místní rodák a patriot.

Hned několikrát zavzpomíná na doby, kdy se na druhé straně řeky táhla Železná opona a hlídali ji českoslovenští vojáci. A taky na pandemii. A další uzavírku hranic.

Robert Müllner na vyhlídce nad řekou Dyjí | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

„V Evropě jsou síly, co chtějí, aby se ještě víc propojila. Podle mě? No samozřejmě! Jenže oni se pořád a pořád objevují taky nějací nacionalisti, co by nejradši celé Rakousko obehnali zdí,“ tvrdí Robert na vyhlídce, pod kterou se táhne Dyje. Řeka vyznačuje dnes už neviditelnou hranici. V paměti místních je ale uložená - jako něco překonaného.

Otevření hranic

„Byl jsem u toho, když se hranice konečně otevřely. V Kleinhaugsdorfu jsme hned od půlnoci, kdy to začalo platit, vyhlíželi první Čechy. No, trvalo to tak čtyřicet minut. Nás bylo asi padesát, všichni odsud z regionu a říkali jsme si, že určitě přijede nějaká maličká škodovka,“ vzpomíná Christian Übl, ředitel národního parku Thayatal.

„Ale jako první to bylo nějaké sportovní auto s mladíkem a blondýnou, rozhodně to nebyl takový ten typický Čech, jak jsme si ho představovali. Ale měli jsme radost a hned jsme otevírali sekt, abychom si připili,“ zabloudí do minulosti Übl.

Zavedl mě na starý most u města Hardegg. Ocelová konstrukce kdysi stála uprostřed rakouské říše, po pádu monarchie oddělovala vzniklé republiky a později ohraničovala dva znepřátelené světy.

„Nejdřív se vytrhala prkna jen na československé straně mostu. A postupně se odmontovala i na té naší. Rakousko se pak ještě nějakou dobu o tu svou půlku staralo, ale pak ji nechalo svému osudu. Tenkrát. Ale co je legrační, ten most je doteď rozdělený napůl. A Češi ani Rakušané se pořád neumí domluvit, aby se celé zábradlí natřelo stejným odstínem. Je to taková velká tradice, každá půlka má trochu jinou barvu,“ říká Übl.

Zatímco Rakousko sází na olivově zelenou, Česko zvolilo nátěr, který připomíná hodně zoxidovanou měď. Jinak si ale Christian Übl sousedské vztahy pochvaluje. A výrazně tomu pomáhají taky evropské projekty. Jsou totiž jedním z mála nástrojů, jak se dají na společné nápady sehnat peníze.

„Oba naše národní parky využívají program INTERREG, ze kterého platíme třeba věci spojené ať už s ochranou přírody, tak třeba i s nabídkou pro návštěvníky. Právě díky INTERREGu jsme tu mohli zbudovat druhý most a jsme rádi, že tenhle program existuje, on totiž dost vylepšuje rozpočet našeho parku. Některé investice by se bez něj neobešly, protože ty peníze prostě nejsou,“ podotýká Christian Übl.

Rakouskou politiku rozděluje celá řada témat, ochrana přírody a s tím spojené čerpání evropských fondů jsou ale jednou z mála věcí, na kterých je shoda napříč celým politickým spektrem.

Euroseriál V červnu budou zvoleni noví europoslanci a následně se ustaví Evropská komise, instituce stanoví priority na následujících pět let. Jaká témata vykrystalizovala před eurovolbami? A co hýbe kampaní v členských státech? Nálady v Česku podrobně mapuje projekt Rozděleni Evropou, atmosféru ve zbylých 26 zemích Unie nyní přiblíží euroseriál Radiožurnálu a iROZHLASu. Odlišnosti prezentuje od západu na východ i ze severu na jih. Zaměří se na boj s klimatickou změnou v Portugalsku, oblibu francouzské krajní pravice, boj s ruskými dezinformacemi v Estonsku nebo odchodu Chorvatů do jiných zemí EU.