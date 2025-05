Sovětská sonda už pravděpodobně dopadla na Zemi. Podle Roskosmosu skončila v Indickém oceánu

Nefunkční sovětská sonda Kosmos 482 ze 70. let už pravděpodobně dopadla na Zemi. Vychází to z vyjádření ruské kosmické agentury Roskosmos na sociální sítí Telegram. Podle ní raketa vstoupila do atmosféry v 9.24 moskevského času (8.24 SELČ) a později dopadla do Indického oceánu západně od indonéské Jakarty.

