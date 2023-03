Má to být poslední evropská emisní norma, podle které se bude vyrábět i po roce 2035. Návrh standardu EURO 7 ale budí emoce a automobilky varují před zdražováním. Česko a další země chtějí návrh normy proměnit. „Hrozí exodus výrobců aut z Evropy,“ kritizuje bývalý vysoký manažer společnosti Škoda Auto Bohdan Wojnar. Výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu ČR Lukáš Hataš ale kontruje: „Automobilky si za další zpřísňování mohou samy.“ Brusel 8:16 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky | Zdroj: Český rozhlas

Česko se pokouší spojit s dalšími zeměmi EU v odporu proti návrhu nové emisní normy EURO 7. Evropská komise ji chce prosadit ve snaze nastavit finální podmínky pro výrobce aut se spalovacími motory, než jejich prodej s rokem 2035 v zemích EU skončí. Změny ale mají začít platit už v roce 2025. To je podle automobilek příliš brzy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zákaz spalovacích motorů není problém, výrobce víc ohrožuje EURO 7, varuje bývalý manažer Škodovky

Nezodpovědné a chybně načasované

„Čas na přípravu je naprosto nerealistický. Mít rok a půl na přípravu a realizaci opatření, kde často ani neexistuje prováděcí předpis, takže nikdo neví, jak to máte zajistit, ale přesto to máte zajistit – to si myslím, že je velmi nezodpovědné,“ řekl v Bruselských chlebíčcích Bohdan Wojnar, který působil ve vedení společnosti Škoda Auto a byl také členem NERVu.

Zpřísnění v normě EURO 7 s bojem proti klimatickým změnám nesouvisí. Návrh totiž nemění limity oxidů uhlíku. Ve snaze zvýšit kvalitu ovzduší ale zpřísňuje limity pro oxidy dusíku u dieselových aut na stejnou úroveň, jaká nyní platí pro motory spalující benzín.

Že je návrh normy EURO 7 chybně načasovaný, je přesvědčený i Lukáš Hataš. Podle něj budou mít změny negativní dopad i na vývoj technologií. „EURO 7 zdraží výrobu v době, kdy potřebujeme, aby automobilky peníze investovaly do elektromobilů,“ říká.

Hataš ale vítá, že chystaná norma srovná podmínky pro elektromobily a pro auta spalující fosilní paliva. Plánované standardy pro výdrž baterií by podle něj také mohly vyřadit konkurenci levných a méně kvalitních elektrovozů z Číny nebo Indie.

Proč je podle Wojnara návrh EURO 7 pro automobilky mnohem větší problém než zákaz spalovacích motorů? A o jaké změny v návrhu by Česko mělo usilovat? Poslechněte si nový díl Bruselských chlebíčků v horní části článku.