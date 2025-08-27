Španělé ocenili české hasiče. Zasahovali s vrtulníkem v oblastech s velkými lesními požáry
Čeští hasiči dostali od šéfky španělské civilní ochrany Virginie Barconesové ocenění za nasazení proti lesním požárům. Uvedlo to ve středu české velvyslanectví v Madridu. Hasiči z České republiky na základě španělské žádosti v minulých dnech s vrtulníkem zasahovali v silně postižených regionech na severozápadě země.
Španělsko zasáhly od začátku srpna silné požáry, které postihly především regiony Galicie a Kastilie-León na severozápadě země. Od začátku roku lesní a polní požáry zničily podle unijního systému EFFIS ve Španělsku na 407 000 hektarů území, z nichž drtivá většina připadá právě na srpen.
Kvůli rozsáhlým požárům Španělsko požádalo o pomoc prostřednictvím příslušných mechanismů EU. Česká republika do středomořské země vyslala vrtulník pro hašení lesních požárů s posádkou. Hasiči v zemi působili od minulého týdne.
„Na základně v Leónu ředitelka civilní ochrany Virginia Barconesová ocenila český tým odznakem za nasazení proti požárům,“ uvedlo české velvyslanectví v Madridu.
Do Španělska poslaly své hasiče také další unijní země, například Slovensko, Německo, Francie, Itálie či Finsko. Situaci v oblasti komplikovala vlna vedra, která Španělsko zasáhla v první polovině srpna, a na mnohých místech také sucho. Nejméně čtyři lidé v souvislosti s požáry zemřeli.