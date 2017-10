Katalánské ministry obvinili ze vzpoury. Puigdemontovi hrozí 25 let

Mezi obviněnými je bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, bývalý místopředseda jeho vlády Oriol Junqueras a další členové kabinetu, který Madrid v pátek kvůli snahám o nezávislost odvolal.

Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont mezi příznivci | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: Reuters

Prokuratura navrhla obžalovat politiky z několika trestných činů. Nejvyšší trest hrozí za vzpouru, a to až 30 let vězení, pokud je ale neozbrojená, je maximální trest 25 let vězení.

Obvinění se týká mimo jiné toho, že katalánští politici v pátek umožnili v regionálním parlamentu schválení rezoluce o nezávislosti Katalánska. Rezoluce je ale podle právníků neplatná.

Vyhlášení nezávislosti odporuje španělské ústavě, a rezoluce navíc odkazuje na zákony o referendu a zákony o přechodu k nezávislosti, které nejsou na základě verdiktů ústavního soudu platné.