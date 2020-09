Čech žijící ve Španělsku: Letní sezona byla fatální. Město je prázdné, plné cedulí s nápisy ‚na prodej‘

Když se teď projdete po Malaze, máte podle Radka Řezáče pocit, že jste na vesnici. Město je bez lidí, obchody jsou zavřené a výlohy jsou polepené cedulemi s nabídkou pronájmu. Na Španěly znovu doléhá koronavirus, nákaza se tam šíří nejrychleji v Evropě. Hlavním problémem se stává komunitní šíření mezi mladými lidmi. „Občas je proto vidět i zlost mezi generacemi,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Radek Řezáč, který žije v Andalusii. POHLED Z MÍSTA Madrid 6:52 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když se chcete jít projít po pláži ve Španělsku, roušku si nasadit musíte | Zdroj: Reuters

Zhoršování situace ve Španělsku naznačují i data Evropského střediska pro prevenci kontrolu nemocí (ECDC). Ještě na konci července země v průměru evidovala zhruba 40 nakažených na 100 tisíc obyvatel, za posledních 14 dní to je ale téměř 230 lidí na 100 tisíc. To je v porovnání se zbytkem Evropy zdaleka nejvíc.

Jak upozorňuje server Euronews, jde o šestkrát vyšší hodnotu, než je celoevropský průměr. Pro srovnání, v případě Česka se toto číslo pohybuje na začátku září kolem 43 a například u „druhé nejhorší“ Francie to je zhruba 97.

Situaci ve Španělsku dokreslují i zvyšující se denní přírůstky nově nakažených. Například v úterý země Pyrenejského poloostrova ohlásila za uplynulých 24 hodin celkem 8115 nových případů, což je podle Euronews nejvyšší denní nárůst od 23. března.

Na koronavirové mapě Španělska vyčnívá zejména madridský region a Aragonie, nebo severní provincie La Rioja. S rychlým šířením se ale potýkají i další oblasti, jako například Katalánsko nebo Baskicko, a koronavirus se nevyhýbá ani turisticky oblíbené Andalusii.

V nejlidnatějším Autonomním společenství Andalusie, které leží při pobřeží Středozemního moře a Atlantského oceánu, se podle listu The New York Times nákaza šíří nejrychleji v půlmilionovém přístavním městě Malaga. Kvůli zhoršující se situaci se čekárny tamního zdravotního centra znovu plní pacienty.

„Švagr měl virus už na jaře… Teď to tady máme znovu,“ říká pro New York Times 58letá důchodkyně Julia Bautistová, zatímco čeká na zprávy o zdravotním stavu jejího 91letého otce.

Nemocnice jsou připravené

Situace není zdaleka tak kritická jako v dubnu nebo květnu. Podle NY Times se průměrný věk nakažených snížil ze 60 na 37 let a roste i počet infikovaných bez jakýchkoliv příznaků. Ti v současnosti tvoří asi 50 procent případů, což je do značné míry způsobeno i zhruba čtyřnásobně vyšší mírou testování.

„Situace v Andalusii je klidná. Čísla jsou sice vysoká, ale počet hospitalizovaných ne, a to je hlavní kritérium pro ministerstvo zdravotnictví. Nemocnice zatím zatížené nejsou,“ popisuje pro iROZHLAS.cz český podnikatel Radek Řezáč, který provozuje aparthotel poblíž Malagy.

„Od známých v nemocnicích vím, že se tvoří fronty na příjmu, kam ale lidé přicházejí s jakýmkoliv menším příznakem a domnívají se, že mají covid. To se ale rychle vyřeší tím, že se tito lidé otestují nebo to nejsou příznaky covidu,“ popisuje.

Klidná zatím zůstává i odborná veřejnost. Kromě toho, že jsou počty hospitalizovaných zatím velmi nízké, zdravotníci jsou v porovnání s náhlým příchodem pandemie letos na jaře mnohem lépe připravení.

„Teď už máme zkušenosti… Máme mnohem větší zásoby vybavení, máme zavedené protokoly. Nemocnice budou plné, ale my jsme připravení,“ říká pro NY Times ředitelka nemocnice v Malaze María Vazquezová.

Policista na jedné ze španělských pláží | Zdroj: Reuters

Policie je nekompromisní

Podle Řezáče se jako velký problém za současné situace ukazuje komunitní přenášení koronaviru hlavně mezi mladými lidmi. Už na konci července španělská média informovala, že se hlavními ohnisky nákazy stávají noční kluby a diskotéky. Úřady v řadě španělských regionů se proto rozhodly zasáhnout a nařídily provozovatelům noční kluby uzavřít už v jednu hodinu ráno. V tento čas se ale zábava teprve rozbíhá.

„Lidé se začali přesouvat do domů nebo na pláž, kde pokračují v zábavě a nákaza se dál zvesela přenáší. Právě přenos mezi lidmi do 30 let je teď problém celého Španělska,“ říká český podnikatel v Andalusii.

Na pláži se tak podle něj sejde i kolem padesáti mladých a policie nestíhá skupiny obcházet a pokutovat. Kvůli tomu se také řada měst v okolí Malagy a dalších oblastech před nedávnem rozhodla zakázat pobývání lidí na pláži po půl desáté večer.

„Je vidět, že mladí na to kašlou. Mně je čtyřicet a lidé mého věku i generace starších lidí dodržují, co mají, a roušky nosí. Mladým je to ale často jedno, objevuje se proto i zlost mezi generacemi, kdy starší upozorňují mladší, že tímto chováním ohrožují svoje babičky a dědečky. Podle mého názoru už jsou Španělé unavení z restrikcí a snaží se to obcházet, to je možná jeden z důvodů, proč je Španělsko v nemocnosti na prvním místě,“ míní Řezáč.

Po ústupu pandemie vláda začala zmírňovat přísná koronavirová opatření začátkem května, kdy byly ohlášeny celkem čtyři fáze uvolňování označené jako nula až čtyři. Například v nulté fázi, která nastala na začátku května, lidé mohli podle stanoveného časového harmonogramu vyrazit ven, jít na procházku nebo sportovat. Následně se otevřely restaurace, hotely i kulturní a sportovní zařízení.

Během léta se některá opatření začala opět vracet do hry. Od červnového ukončení nouzového stavu si covidová opatření řídí jednotlivé španělské regiony, které kvůli zhoršující se situaci v srpnu začaly opět zavírat například kina či posilovny nebo omezily maximální kapacitu návštěvnosti restaurací. Poměrně striktní jsou úřady i v přístupu k nošení roušek.

„Roušku musíte mít v obchodech, v lékárnách, u lékaře, ale i na ulici a po cestě na pláž. Na pláži už ale rouška povinná není. Když si lehnete na lehátko, ručník nebo jdete do vody, tak ji mít nemusíte, ale když se chcete projít po pláži, už ji nasadit musíte,“ popisuje Řezáč.

Při porušení pravidel je podle něj policie nekompromisní. „Když nemáte roušku, přijdou k vám a bez diskuze vám dají pokutu 200 euro. Vůbec se s vámi nebaví o tom, jestli jste měl nějaký problém, a proto jste ji nechal doma. Spousta lidí to kritizuje, ale já jsem pro, protože si myslím, že to je o respektu k ostatním a hlavně ke starším lidem.“

Město prázdné, obchody zavřené

Zhoršení epidemiologické situace dopadá nejen na život Španělů, ale také na cestovní ruch, který se po několikaměsíční odmlce začal v červnu rozhýbávat. Pro Španělsko, které minulý rok navštívilo na 80 milionů turistů, je přitom cestovní ruch klíčovým segmentem ekonomiky.

Mezi nejčastější turisty, kteří každoročně Španělsko navštěvují, patří především Britové. Jen loni do země přijelo na 18 milionů obyvatel Spojeného království, po kterých následovali Němci a Francouzi. Zhruba 400 tisíc Britů vlastní ve Španělsku nemovitost. Letos ale byla situace jiná.

„Letní sezona byla fatální,“ tvrdí český podnikatel poblíž Malagy, podle kterého byly některé hotely v jeho okolí obsazeny dokonce jen z deseti procent. Hlavním důvodem byla povinnost nastoupit po návratu ze Španělska do 14denní karantény zavedená v některých evropských zemích, ale také větší obezřetnost samotných turistů, kterých do Španělska nakonec přijelo jen pomálu.

Podle nejnovějších dat španělského statistického úřadu se počet zahraničních turistů v červenci propadl o 75 procent na 2,5 milionu. Pandemie koronaviru tak poškodila celý cestovní ruch, a to nejen hoteliéry, ale také průvodce a další profese, které v oblasti turismu působí nebo na něm jsou závislé.

„Mám známé průvodce po Malaze a dalších městech, kteří jsou naprosto bez práce, protože sezona byla hlavně o domácím turismu. Španělé ze severu nebo z vnitrozemí vyrazili k moři na jih do Andalusie, ale jejich možnost útraty je mnohem menší než u cizinců. Ti tu nebyli téměř vůbec,“ říká Řezáč.

Podle dat španělských statistiků zahraniční hosté v červenci utratili 14,29 miliardy eur, tedy asi 375 miliard korun, což je proti loňskému roku méně o 73 procent. Propad přitom ničí celou ekonomiku, protože cestovní ruch se na hrubém domácím produktu podílí z asi 12 procent.

„U podnikatelů vidíme velké zoufalství, ať to jsou restauratéři, hoteliéři a řada dalších. Jako kompenzaci od státu podnikatelé dostávali 660 euro měsíčně, během minulého měsíce se ale podmínky najednou změnily. Přibližně 80 procent podnikatelů, kteří na to předtím měli nárok, včetně mě, teď nedostane nic. Nikdo nás neinformoval, jednoduše jsme peníze nedostali,“ říká Řezáč.

Tato podpora v době koronaviru podle něj fungovala tak, že pokud podnikatel zaznamenal menší obrat než 70 procent za stejné období v minulém roce, měl na finanční obnos od státu nárok. V současnosti se ale tato hranice snížila na 50 procent, to mezi podnikateli vyvolalo značnou nevoli.

„Taxikáři v Malaze kvůli tomu měli stávku, ale i další podnikatelé, například i rozvozci jídla. Stejně tak je to problém pro provozovatele barů a restaurací. Tady ve Španělsku žádná diskotéka nezačíná v 11 večer, ale v jednu ráno. A jestliže jsou od jedné ráno zavřené, je to pro ně likvidační. Znám spoustu majitelů barů a diskoték, kteří končí. Ti to nezvládli,“ říká Čech žijící v Andalusii.

Vidět, co pandemie v zemi způsobila, je podle něj kolikrát velmi smutný pohled.

„Když se teď projdete po Malaze, máte pocit, že jste na vesnici. Město je bez lidí, obchody jsou zavřené a výlohy jsou polepené cedulemi s nabídkou pronájmu nebo prodeje. To je hodně nepříjemné. Myslím, že cestovní ruch to zasáhlo opravdu hrozně moc,“ uzavírá.