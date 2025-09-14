Španělsko chce zpřísnit zákony o kouření. Nová pravidla by se dotkla i turistů

Španělsko chce zpřísnit pravidla pro kouření na veřejnosti. Vláda navrhla zákon, který zahrnuje také omezení používání elektronických cigaret. Kabinet plánuje rovněž striktnější regulace a kontroly marketingu a distribuce tabákových výrobků. Snaží se tak zlepšit veřejné zdraví. Nová opatření se dotknou i turistů.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Španělsko chce zpřísnit zákony o kouření (ilustrační foto)

Španělsko chce zpřísnit zákony o kouření (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Server The Independent píše, že Madrid chce zakázat kouření a používání elektronických cigaret na plážích, autobusových zastávkách, stadionech a také na terasách restaurací a barů.

„Veřejné zdraví bude pro nás vždy důležitější než soukromé zájmy. Každý má právo dýchat čistý vzduch a žít déle a lépe,“ řekla španělská ministryně zdravotnictví Monica Garcia.

Za vyhození cigarety z auta v Itálii pokuta až 47 tisíc. Dostat ji nově můžete i na základě videa

Číst článek

Restauratéři a další zástupci ze sektoru pohostinství tato navrhovaná opatření kritizují, dodává server Euronews.

Ve Španělsku platí zákaz kouření ve vnitřních prostorách od roku 2011. Terasy se tak staly populárním místem pro kuřáky. Opatření se ale dotkne i turistů. Mnozí do země cestují nejen za kulturou či příjemným podnebím, ale také kvůli dostupnosti tabákových výrobků bez cla a nižší ceně cigaret.

Euronews dodává, že ve Španělsku ročně ve spojitosti s používáním tabákového výrobku zemře přibližně 50 tisíc lidí – asi 137 denně.

Krok Madridu volně navazuje na opatření, která v červenci přijala Francie. Tam se nesmí kouřit právě na plážích, v práci nebo veřejných zahradách, před školami a na zastávkách nebo sportovištích. Na rozdíl od španělského návrhu ale Paříž do legislativy nezahrnula terasy podniků a neomezila používání elektronických cigaret.

Evropské země se tabák snaží regulovat dlouhodobě. I přesto si region udržuje nejvyšší míru kuřáctví u dospělých na světě. Ta činí asi 25 procent.

Lukáš Pastejřík Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme