Španělsko chce zpřísnit zákony o kouření. Nová pravidla by se dotkla i turistů
Španělsko chce zpřísnit pravidla pro kouření na veřejnosti. Vláda navrhla zákon, který zahrnuje také omezení používání elektronických cigaret. Kabinet plánuje rovněž striktnější regulace a kontroly marketingu a distribuce tabákových výrobků. Snaží se tak zlepšit veřejné zdraví. Nová opatření se dotknou i turistů.
Server The Independent píše, že Madrid chce zakázat kouření a používání elektronických cigaret na plážích, autobusových zastávkách, stadionech a také na terasách restaurací a barů.
„Veřejné zdraví bude pro nás vždy důležitější než soukromé zájmy. Každý má právo dýchat čistý vzduch a žít déle a lépe,“ řekla španělská ministryně zdravotnictví Monica Garcia.
Restauratéři a další zástupci ze sektoru pohostinství tato navrhovaná opatření kritizují, dodává server Euronews.
Ve Španělsku platí zákaz kouření ve vnitřních prostorách od roku 2011. Terasy se tak staly populárním místem pro kuřáky. Opatření se ale dotkne i turistů. Mnozí do země cestují nejen za kulturou či příjemným podnebím, ale také kvůli dostupnosti tabákových výrobků bez cla a nižší ceně cigaret.
Euronews dodává, že ve Španělsku ročně ve spojitosti s používáním tabákového výrobku zemře přibližně 50 tisíc lidí – asi 137 denně.
Krok Madridu volně navazuje na opatření, která v červenci přijala Francie. Tam se nesmí kouřit právě na plážích, v práci nebo veřejných zahradách, před školami a na zastávkách nebo sportovištích. Na rozdíl od španělského návrhu ale Paříž do legislativy nezahrnula terasy podniků a neomezila používání elektronických cigaret.
Evropské země se tabák snaží regulovat dlouhodobě. I přesto si region udržuje nejvyšší míru kuřáctví u dospělých na světě. Ta činí asi 25 procent.