Španělka ležela mrtvá ve svém bytě 15 let. Stále platila nájemné i služby z důchodu, který jí chodil

Španělští hasiči našli v bytě v madridské čtvrti Ciudad Lineal mumifikované tělo ženy, která zemřela nejspíš už před 15 lety. Její smrti si ale nikdo nevšiml, protože se z jejího bankovního účtu, kam dál pravidelně chodil důchod, strhávaly všechny předepsané platby za nájemné i služby. O případu tento týden informovala španělská média. Madrid 9:31 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná služba ve Španělsku | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Isabel Riveraová se narodila v roce 1926 a v bytě v ulici José del Hierro bydlela od roku 1965. Pro sousedy se ale v poslední době stala jakýmsi fantómem, protože ji nikdo v domě už přes deset let neviděl.

‚Život je pomíjivý, jedinou jistotou je smrt.‘ Firma v Ekvádoru nabízí noční pobyt v temné hrobce Číst článek

Nikdo z nich však neměl podezření, že by žena už nebyla mezi živými, protože dál poctivě platila účty za elektřinu, za vodu i za údržbu domu. Do schránky jí chodila pošta i volební lístky.

Na to, že stařenka je už nejméně 15 let po smrti, se přišlo poté, co se po jejím osudu začala pídit vzdálená neteř. Na její výzvu se do bytu přes balkón dostali hasiči, kteří ve vaně objevili mumifikovanou mrtvolu.

Riveraová podle lékařů zemřela přirozeně při koupeli a díky přiměřené vlhkosti a cirkulaci vzduchu se její tělo nezačalo rozkládat. Proto na její smrt sousedy neupozornil ani zápach.