Ostatky diktátora Franka budou odstraněny z památníku, slíbil nový španělský premiér

Necelý měsíc po nástupu nové španělské vlády lídra socialistů Pedra Sáncheze se opět rozvířila debata o odstranění ostatků diktátora Franciska Franka z Údolí padlých nedaleko Madridu, kde je pohřbeno i přes 30 000 obětí španělské občanské války (1936-1939). Sánchez v pondělí potvrdil, že Frankovy ostatky budou exhumovány a předány rodině. Neřekl ale, kdy se tak stane, informoval v úterý deník El País. Madrid 12:00 20. června 2018

„Španělsko si nemůže dovolit symboly, které rozdělují společnost. Už loni parlament jasně řekl, že ostatky se mají exhumovat a předat rodině a že Údolí padlých se má stát památníkem boje proti fašismu," řekl Sánchez v pondělí v rozhovoru se španělskou televizí RTVE. Neuvedl ale, jaký právní postup vláda zvolí.

Má totiž dvě možnosti. Ta rychlejší by byla vydat vládní dekret, k němuž má vláda mandát od parlamentu. Loni v květnu totiž parlament vyzval vládu, aby ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Tehdejší pravicová vláda Mariana Rajoye ale této nezávazné výzvě nevyhověla.

Konsenzus společnosti

Druhou možností je přijmout nový zákon, respektive novelu zákona o historické paměti z roku 2007. Ten mimo jiné nařizuje odstranění symbolů Frankovy diktatury a slibuje pomoc pozůstalým obětí diktatury při hledání ostatků jejich blízkých v hromadných hrobech. Reformu tohoto zákona, který byl přijat za dřívější socialistické vlády Josého Luise Zapatera, navrhli socialisté neúspěšně loni v prosinci.

Podle deníku El País se vláda asi bude snažit dosáhnout konsenzu ve společnosti, která je v názoru na Frankovu éru stále rozdělená. Například soukromá organizace nazvaná Nadace Franciska Franka, která byla založena v roce 1976 a stále funguje i přes výzvy mnoha Španělů, aby byla zakázána, začala v pondělí sbírat podpisy pod petici proti odstranění Frankových ostatků z Údolí padlých. Sánchez ale už slíbil, že ostatky přemístí, i když s tím lidovci souhlasit nebudou.

Exhumace těla

Server eldiario v úterý přineslnázory forenzních expertů, kteří se shodli v tom, že „exhumace bude jednoduchá a nízkonákladová“. Stačí, aby vláda rozhodla, a technicky to pak už bude jednoduché. Server se také ptal odborníků, jak asi bude Frankova mrtvola vypadat. Jako egyptská mumie? „Mnohem lépe,“ domnívá se forenzní antropolog Juan Manuel Guijo. „Může vypadat lépe než třeba někdejší argentinská první dáma Evita Perónová, ruský revolucionář Vladimir Iljič Lenin či vietnamský komunistický vůdce Ho Či Min,“ dodal.

„Je třeba připomenout, že tělo bylo nabalzamováno, a proto může být ve velmi zachovalém stavu, a to nejen co se týče kostí, ale i měkkých tkání,“ domnívá se Francisco Etxeberria. „Můžeme tam najít klidně i téměř kompletní tělo,“ dodal.

Generála Franka, který zemřel v roce 1975, někteří stále obdivují jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil Španělsko bojů ve druhé světové válce. Pučem v létě 1936 ale Franco rozpoutal válku občanskou, která do roku 1939 stála životy více než půl milionu lidí. Poté zahájil Franco jako caudillo (vůdce) teror, jehož obětí se jen do roku 1945 stalo na 30 000 jeho odpůrců. Posledních pět poprav levicových aktivistů podepsal Franco dva měsíce před svou smrtí. Ještě dlouho po ní se o jeho zločinech veřejně moc nemluvilo, aby se neotevíraly staré rány.