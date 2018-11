Kam s ním? Španěly dál rozděluje spor o umístění ostatků Francisca Franca, plánují se demonstrace

Kam s ním? Předmětem této nerudovské otázky není ve Španělsku starý slamník, ale stará rakev s ostatky někdejšího diktátora Francisca Franca. Španělský parlament rozhodl, že už nebude ležet v památníku v Údolí padlých. Tam jsou oběti občanské války, která stála životy půl milionu Španělů a kterou vyvolal sám Franco. Otázka Španěly rozděluje. Jeho přívrženci v úterý přijdou do Údolí padlých demonstrovat. Dění na místě sleduje Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Madrid 7:46 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V novorománské kryptě pod katedrálou Amuldena jsou desítky hrobek. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Když 20.listopadu 1975 oznamoval v televizi tehdejší premiér Carlos Arias Navarro, že Franco zemřel, plakal u toho. Vyzdvihoval zásluhy diktátora, který zemi zavlekl do krvavé války, mezinárodní izolace a chudoby, aby ho nakonec zase opatrně otevřel světu a předal moc králi. Dnes je rozhodnuto, že Francisco Franco nebude ležet pod žulovou deskou v Údolí padlých.

Na rozdíl od obětí občanské války totiž nezemřel ani v boji, ani na popravišti, ale sešel stářím. Jestli převézt jeho ostatky jinam ale Španěly stále rozděluje.

Paní Maria z Valencie musela poodejít od skupinky svých přátel, protože, když mi chtěla odpovídat, začali se hádat. Podle ní by měl Franco zůstat, kde je. Je to už 43 let, co zemřel a nemá cenu teď jitřit staré rány.

Pro paní Anu z katalánské Tarragony je to už daleká historie. Nemá teď cenu ztrácet čas a peníze na řešení toho, kde by měl ležet bývalý diktátor.

Převoz do Galicie?

Jeho rodina má hrobku v katedrále Almudena vedle Královského paláce v Madridu. Ale to podle některých Španělů také není dobré řešení. Madriďan Ignacio by nerad viděl zástupy Francových příznivců ve svém městě.

„No to je ještě horší. Údolí padlých je mimo Madrid a je trochu hůř dostupné, ale Almudena je v samém centru Madridu. Úplně nejlepší by bylo, kdyby Franca odvezli do jeho rodné obce v Galicii,“ popisuje pro Radiožurnál.

V novorománské kryptě pod katedrálou Amuldena jsou desítky hrobek. Některé v postranních kaplích, další v podlaze krypty. Na jedné je v záplavě živých i umělých květin vyryté jméno Carmen Franco Polo. Dcera Francisca Franca zemřela loni po Vánocích. Právě tady by mohly ostatky španělského diktátora spočinout. Španělská společnost je ale rozpolcená, jestli má být Franco pohřben v národní katedrále i jestli s jeho ostatky vůbec hýbat.