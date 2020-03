Španělsko zaspalo. Opatření proti koronaviru přišla pozdě, nákaza se v zemi šíří rychleji než v Itálii

Španělé se obávají, že se vydali ve stopách Itálie. Opatření, která tamní vláda přijala, aby zpomalila šíření koronavirové nákazy, přišla pozdě. Ještě předminulý víkend se v ulicích Madridu sešlo přes sto tisíc lidí na demonstraci u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen. Teď grafy naznačují, že se nákaza na Pyrenejském ostrově šíří rychleji než v zatím nejpostiženější evropské zemi. Madrid 12:34 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé ve Španělsku u katedrály Sagrada Familia | Zdroj: Reuters

Skoro denně Jesús Candel, mladý lékař z urgentního příjmu v nemocnici v Granadě, obětuje pár minut času na to, aby natočil krátké video. V něm lidem s drsnou upřímností opakuje, že situace v zemi je vážná a že vinu za to nesou nejen politici, ale především oni sami. Oslovení jako pokrytci, zbabělci nebo sobci se v jeho emotivních vzkazech opakují často.

„Už to konečně pochopte, nechoďte k nám do nemocnice žádat o testy. Nechoďte vůbec ven, buďte doma a nemyslete jenom na sebe,“ spílá mladým, kteří podle něj často neberou ohledy na ostatní. Především na ty, kteří lékařskou péči uprostřed zuřící pandemie skutečně potřebují.

Popisuje, jak velký nápor nemocnice a zdravotníci v těchto dnech zažívají, a zuří, že lidé venku stále neberou hrozbu vážně. „Můj známý se rozhodl zavřít kliniku, aby chránil své lidi, přichází o hodně peněz, ale přesto to udělal. Jenže vy, sobci, myslíte jenom na svoji peněženku,“ zlobí se lékař, který na sociálních sítích vystupuje jako Spiriman. Teď podle něj není čas myslet na ekonomické dopady, je potřeba soustředit všechny síly na boj s šířící se infekcí. „Čas, solidarita a trpělivost, to jediné může zastavit koronavirus,“ tvrdí.

Frustrace španělských zdravotníků v posledních dnech roste. Statistiky vývoje počtu nakažených v zemi totiž vůbec nejsou příznivé. A grafy dokonce ukazují, že pozitivních případů přibývá rychleji než v Itálii, kde se virus začal šířit zhruba o týden dřív. V Itálii trvalo 13 dní, než se oficiální počet nakažených zvedl ze stovky na pět tisíc.

Ve Španělsku stačilo o den méně. A „napřed“ je Španělsko, i pokud jde o statistiky mrtvých. Zatímco Itálie hlásila stovku úmrtí po devíti dnech, ve Španělsku hranice padla podle deníku ABC už šestý den. Španělé tak s velkými obavami upírají zrak k evropskému epicentru koronavirové nákazy a bojí se, že to, co se v Itálii děje dnes, je realita, kterou oni budou žít už za týden, možná dřív.

Úřady zaspaly

Pokud ještě zůstaneme u srovnávání vývoje epidemie v obou zemích, ve prospěch Španělska hraje zatím jen to, že na rychle se zhoršující stav zareagovalo o něco rychleji. Italská vláda se rozhodla omezit pohyb lidí v zemi až 9. března, kdy měla země bezmála osm tisíc zjištěných nakažených a skoro pět set úmrtí. Obchody zavřela italská vláda teprve o dva dny později.

Ve Španělsku kabinet vyhlásil nouzový stav v neděli 15. března, tedy ve chvíli, kdy bylo v zemi zhruba 7 000 pozitivních případů a necelé tři stovky mrtvých. V úterý počet nakažených podle ministerstva zdravotnictví překonal 11 tisíc. Za posledních 24 hodin se zvýšil o dva tisíce. Počet úmrtí z řad infikovaných vzrostl za jeden den o 150 na 491.

Zneklidňující je porovnání s postupem jihokorejské vlády. Ta přišla s drastickými opatřeními ohledně veřejného života výrazně rychleji – už když úřady napočítaly první stovku případů. A mnohem proaktivněji přistoupila také k vyhledávání nakažených lidí – v Koreji se mnohem více testovalo. Hned na počátku epidemie také vyzval tamní ministr zdravotnictví obyvatele, aby bez výjimky používali roušky, které šíření viru zpomalují.

Ve Španělsku nic takového nenastalo. Ještě předminulý víkend – to už v zemi bylo přes pět set pozitivně diagnostikovaných – třeba Španělé ve velkém slavili mezinárodní den žen a například v Madridu na demonstraci přišlo hodně přes sto tisíc lidí. To je sice méně než v minulých letech, ale dost na to, aby se nákaza výrazně rozšířila.

Na akcích přitom nechyběli členové vlády ani zástupci většiny politických stran. Mezi nimi třeba poslanec strany Vox Javier Ortega Smith, který později oznámil, že má pozitivní test na koronavirus.

A zatímco strana Vox vydala prohlášení, že konání masové akce v době šířící se epidemie byla chyba, vláda nic takového nepřipouští. „V dané chvíli jsme postupovali na základě aktuálních dat a v souladu s doporučeními expertů. Nejde soudit minulá rozhodnutí ve světle toho, co víme až teď,“ citoval deník El Mundo ministra dopravy Josého Luise Ábalose. A pokud jde o vysoké počty mrtvých? Ty ministr zdravotnictví Salvador Illa vysvětluje tím, že mezi nakaženými je hodně starších lidí, pro které je nemoc nebezpečná.

Nakažení ministři

Po zmíněném víkendu začalo nakažených v zemi přibývat. V týdnu už tisková konference vlády byla videokonferencí, protože u dvou ministrů – rovněž účastníků demonstrací – se potvrdila nákaza. „Vláda k řešení krize nepřistoupila s energií, jakou si zasluhuje,“ řekla listu The New York Times Ángela Hernández Puente z madridského odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví. Politici podle ní uklidňovali a dělali politiku namísto toho, aby nechali jednat odborníky.

Aktuálně tak v zemi sílí obavy, jestli rychle rostoucí počet nákaz zvládne španělské zdravotnictví. Vláda v neděli začala přebírat pod kontrolu soukromá zdravotnická zařízení, nemocnice v Madridu, kde je nakažených nejvíc, procházejí rychlou reorganizací, aby vzniklo co nejvíc volných lůžek pro závažné případy.

I tak už ale některé regiony hlásí problémy. Třeba Marc Castells, starosta čtyřicetitisícového městečka Igualada, které je epicentrem nákazy v katalánském regionu, popisuje poměry v místní nemocnici jako zoufalé.

Důvodů k optimismu je i po zavedení restrikcí – v pondělí ministr vnitra oznámil uzavření hranic – mnoho není. Jen za posledních 24 hodin přibylo 1000 nových případů a lidé první pracovní den po vyhlášení výjimečného stavu sdíleli na sociálních sítích fotografie z přeplněných dopravních prostředků a nádraží.