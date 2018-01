Katalánskému expremiérovi Puigdemontovi hrozí, že přijde o poslanecký mandát, spekulují španělské deníky

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont i další separatističtí poslanci, kteří jsou na útěku či ve vazbě kvůli snahám o osamostatnění Katalánska, by mohli být koncem března dočasně zbaveni mandátu. Informovaly o tom ve středu španělské deníky El País a El Mundo s odvoláním na zdroje z justice. Umožňuje to totiž zákon o trestním řízení v případě obvinění ze vzpoury. Madrid 23:42 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Španělský nejvyšší soud může pozastavit výkon veřejné funkce už během soudního řízení těm, kteří jsou ve vazbě či je na ně vydán zatykač kvůli obviněním z terorismu či ze vzpoury. K tomuto kroku může nejvyšší soud přistoupit v okamžiku, kdy vyšetřující soudce podepíše výnos o zahájení soudního řízení. Nemusí tak čekat na začátek soudního procesu s bývalým katalánským vedením, který podle španělských médií začne asi na podzim.

Vyšetřování katalánských exministrů, členů bývalého vedení katalánského parlamentu a dalších separatistických politiků uzavře podle deníků El País a El Mundo vyšetřující soudce Pablo Llarena nejspíš koncem března.

Skupina vyšetřovaných čítá podle médií 28 lidí a hrozí jim, že budou kvůli snahám o nezávislost Katalánska souzeni pro několik trestných činů, včetně vzpoury, ignorování soudních verdiktů či zneužití veřejných prostředků.

Pozastavení poslaneckého mandátu by se nyní týkalo dvou bývalých členů katalánské vlády Carlese Puigdemonta a Toniho Comína, kteří jsou na útěku před španělskou justicí v Belgii, a exministra Oriola Junquerase a aktivisty Jordiho Sáncheze, kteří jsou ve vazbě. Pro zasažené by krok mimo jiné znamenal, že by se nemohli ucházet o úřad katalánského premiéra.

Podle deníku El Mundo, který se odvolává na soudní zdroje, by pozastavení mandátu mělo mít vliv i na kandidaturu v případných dalších předčasných volbách. Podle volebního zákona ale samotné soudní řízení není překážkou volitelnosti.

Španělská média rovněž spekulují, že soudce Llarena po ukončení vyšetřování někdy v březnu obnoví evropský či mezinárodní zatykač na katalánské politiky, kteří jsou nyní v Bruselu. Zatím jim hrozí zatčení jen v případě návratu do Španělska.

Spekulace o pozastavení mandátu přinesly španělské deníky poté, co předseda katalánského parlamentu Roger Torrent v úterý odložil na neurčito jednání o novém katalánském premiérovi. Jediným kandidátem na tuto funkci je zatím Puigdemont, který se podle sobotního výroku ústavního soudu smí o tuto funkci ucházet pouze osobně a se souhlasem nejvyššího soudu.