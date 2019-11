Mladá španělská princezna promluvila poprvé na horké katalánské půdě. Vysloužila si potlesk vestoje

Je jí teprve 14 let a už promlouvá ke shromážděním. Dokonce v několika jazycích. Není to další aktivistka bojující proti změně klimatu. Je to královská dcera. Španělská princezna Leonor si prošla svojí zkouškou ohněm. Poprvé veřejně promluvila v Katalánsku, regionu se silnými tendencemi k odtržení od Španělského království. Barcelona 18:58 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělská princezna Leonor při svém projevu v Oviedu z 18. října 2019 | Foto: Eloy Alonso | Zdroj: Reuters

Princezna Leonor de Borbón vystupovala v barcelonském kongresovém paláci při příležitosti předávání cen Nadace princezny z Girony, která oceňuje mladou generaci za sociální projekty, literaturu nebo úspěchy ve vědě a podnikání. Jako prvorozené dceři krále Felipeho VI. a španělské infantce jí mimo jiné náleží také titul princezny asturské z Girony a Viany, dědičky španělského trůnu, a tak promlouvala na galavečeru laureátů ceny, která je po ní přímo pojmenovaná.

Ve své řeči mluvila nejen kastilskou španělštinou, ale také katalánsky, za což si od katalánských médií vysloužila pochvalu. Televize TV3 zhodnotila její přízvuk jako velmi dobrý, deník El Periodico napsal, že mluvila bezvadnou katalánštinou a deník La Vanguardia její katalánštinu označil jako perfektní. A to i navzdory tomu, že šlo vůbec o první projev princezny v Katalánsku.

Za svá slova, že Katalánsko bude mít vždy zvláštní místo v jejím srdci, ji diváci v kongresovém sále v Barceloně dokonce odměnili potleskem vestoje.

Nešlo však o první princeznino veřejného vystoupení. Svůj první projev pronesla už ve 13 letech, a to před třemi týdny při předávání Cen princezny asturské v Oviedu, tedy další ceny, která nese jméno po dalším z princezniných titulů. V Katalánsku ale mluvila rozhodně a pevně, i se svým otcem za zády.

První katalánský projev princezny Leonor proběhl ve velmi napjaté atmosféře protestů zastánců katalánské nezávislosti proti království. Na ulici Diagonal před kongresovým palácem se sešlo několik tisíc demonstrantů, kteří protestovali proti přítomnosti krále Felipeho VI. a pálili jeho podobizny. Zazlívají mu například, že se nezastal občanů při brutálním zásahu policie po referendu v roce 2017 nebo nezmírnil tresty katalánským politikům, které nedávno nejvyšší soud odsoudil k 9-13 letům vězení.

Budoucí královna

Jako následnice trůnu si na veřejná vystoupení musí čtrnáctiletá princezna zvykat. Španělská ústava z roku 1978 ctí pravidlo primogenitury, tedy prvorozenectví, kdy bližší příbuzný má přednost před vzdálenějšími, stejně jako muži před ženami.

V případě uchazečů stejného pohlaví, jak je tomu v tomto případě, protože král Felipe VI. a Leonor mají dvě dcery, má přednost starší ze sourozenců. Vzhledem k tomu, že královně je 47 let a nezdá se, že by královský pár uvažoval o dalším dítěti, aby Leonor v následnictví přeskočil nově narozený syn, je právě ona tou, která s největší pravděpodobností jednou usedne na španělský trůn.

O následnictví se však může připravit i vlastní volbou. Pokud by se stalo, že by si princezna chtěla vzít za muže někoho, koho jí neschválí rodiče nebo Generální stavy, tj. poslanecká sněmovna a senát, byla by podle ústavy ona i její potomci vyloučeni z následnictví a její místo by následně zaujala mladší sestra Sofie.

Španělský panovník má spíše ceremoniální pravomoci. Hlavní moc ve Španělsku má totiž vláda. Král například pověřuje předsedu nejsilnější strany při sestavování vládního kabinetu a mnohdy vystupuje i v napjatých chvílích. Po atentátech na vlaky v Madridu 11. března 2004 promluvil k veřejnosti tehdejší král Juan Carlos, Felipe VI. vystoupil po zmařeném referendu o nezávislost Katalánska a následném policejním zásahu v roce 2017.

Očekává se, že i Leonor tak bude muset v budoucnu tlumit vášně a pokusit se působit jako stmelující osobnost ve Španělsku.