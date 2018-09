Španělský premiér Sánchez připustil katalánské referendum o posílení autonomie regionu

O budoucnosti Katalánska se rozhodne v hlasování. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí Cadena SER to v pondělí řekl španělský premiér Pedro Sánchez. Sdělil, že by Katalánci díky novému referendu mohli získat větší autonomii, avšak vyloučil, že by se hlasovalo o sebeurčení, protože to ústava neumožňuje. Katalánský premiér Quim Torra je ovšem přesvědčen, že nezávislost Katalánska je nevyhnutelná.

