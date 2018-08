Dvě stě traktoristů vyjelo ve Španělsku protestovat. Podpořili katalánskou političku ve vazbě

A la presó de mas Enric, on hi ha Carme Forcadell, un munt de tractors, i un munt de gent, quina vergonya q estiguin tancats!!!! Visca la terra! pic.twitter.com/a05o5CCbaf — montserrat rumbau (@montserumbau) August 8, 2018 Asi dvě stovky traktorů ve středu zpomalily provoz na silnici nedaleko východošpanělského města Tarragona. Šlo o demonstraci na podporu bývalé předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellové. Tato separatistická politička je v místní věznice ve vazbě a stejně jako další členy bývalého vedení autonomního regionu Katalánska ji čeká na podzim soud kvůli obvinění ze vzpoury. Tarragona 18:52 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dvě stovky traktoristů ráno vyjely z města Valls na dvacetikilometrovou trasu do obce Catllar, kde je Forcadellová ve vězení. K věznici bývalou šéfku parlamentu přišly dnes podpořit desítky lidí s katalánskými vlajkami.

Třiašedesátiletá Forcadellová je ve vazbě od letošního března, do začátku minulého měsíce byla ve věznici nedaleko Madridu, a to kvůli obvinění ze vzpoury, za niž jí hrozí až 25 let vězení.

A punt de començar els parlaments, a la presó on han tancat a la Carme Forcadell, més de 200 tractors, molts d’altres han hagut de marxar perquè no hi cabien, visca la terra!!! pic.twitter.com/7jXPDtt4tV — montserrat rumbau (@montserumbau) 8. srpna 2018

Tohoto trestného činu se podle obžaloby dopustila mimo jiné tím, že jako předsedkyně katalánského parlamentu postoupila loni do pléna k hlasování některé zákony, jež odporují podle Madridu španělské ústavě.

Forcadellová byla předsedkyní katalánského parlamentu od října 2015 do loňského října. Poté do ledna předsedala prozatímnímu orgánu, který zastupoval regionální parlament po jeho rozpuštění španělskou vládou.

Expředsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: Reuters

Proces s vedením Katalánska na podzim

Proces s bývalým vedením Katalánska (bývalou vládou a členy bývalého vedení parlamentu) má začít na podzim. Obviněny jsou v něm dvě desítky politiků, z nichž někteří jsou na útěku v zahraničí, například katalánský expremiér Carles Puigdemont.

Velká část z nich je obviněna ze vzpoury, řada z nich je obviněna i ze zpronevěry veřejných fondů kvůli uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska, které Madrid považuje za neústavní.

Španělská prokuratura obvinila bývalé vedení Katalánska loni koncem října poté, co ho tehdejší španělská vláda odvolala a převzala přímou správu tohoto autonomního regionu. Ta skončila letos v červnu s ustavením nové katalánské vlády, i ta je ale složena ze separatistů.

Katalánský premiér Carles Puigdemont | Foto: Ruben Moreno Garcia/Generalitat de Catalunya | Zdroj: Reuters